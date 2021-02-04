فى عيد ميلاد زينة.. تعرف على عمرها الحقيقى وقصة حصولها على ليسانس الحقوق

نرصد لكم قصتها مع كلية الحقوق في عيد ميلادها:





كشفت الفنانة زينة، عن السبب الرئيسي الذي دفعها للالتحاق بكلية الحقوق، حتى حصلت مؤخرًا على الليسانس.





وقالت زينة، ببرنامج "حضرة المواطن": "لما خلصت ثانوية عامة كنت متفوقة وجبت تقدير 86 %، ودخلت بعدها كلية التجارة جامعة عين شمس بناءً على رغبة والدتي لأنها خريجة نفس الكلية، على الرغم من تقدمي لمعهد السينما وقتها وتم قبولي، ولأني مكنتش حابة الدراسة بكلية التجارة.. فضلت أسقط كتير فيها".





وكشفت أنها منذ 4 سنوات، حفزتها شقيقتها للدراسة بكلية الحقوق: "أختي نسرين خريجة آداب إجتماع وبعد الحصول على الليسانس التحقت بكلية آداب إنجليزي، وحصلت على الليسانس، ولم تتوقف فالتحقت بكلية الآداب قسم فرنسي، وهي التي حفزتني على دراسة كلية الحقوق فقدمت في الكلية برفقتها".





وأوضحت، أنها حصلت على ليسانس حقوق مؤخرًا، بعد أن كانت تنجح بمجهود شاق، حيث عادت كل سنة مرتين.



