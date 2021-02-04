المنظمة الدولية للهجرة ترحب بإجراءات بايدن التنفيذية في ملف المهاجرين

رحبت المنظمة الدولية للهجرة بخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ملف المهاجرين ووصفتها بـ "المعززة للهجرة النظامية الآمنة" في منطقة أمريكا الشمالية والوسطى.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية ـ الفضائية اليوم الخميس، عن المنظمة قولها :"إن سياسة الرئيس بايدن ستوفر إطارًا لتوسيع آليات إعادة توطين اللاجئين واللجوء والحماية في أمريكا.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في واشنطن لوكا دال أوجليو في هذا الصدد: "أولئك الذين يعيشون في ظروف نزوح مطول وغيرها من الأوضاع الضعيفة، في حاجة ماسة إلى الحماية ويجب عدم نسيانهم"، ويسعد المنظمة الدولية للهجرة أن ترى أن الحلول الإنسانية والكريمة للأشخاص المتنقلين هي أولوية رئيسية لإدارة بايدن."

كما رحبت المنظمة بالمراجعة التي تقررت بشأن إعادة إنشاء وتحسين برنامج الإفراج المشروط عن القصر في أمريكا، وقالت ميشيل كلاين-سولومون، المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة لأمريكا الوسطى والشمالية ومنطقة البحر الكاريبي: "يجب أن تكون الهجرة خيارا وليس عملًا يائسًا للهروب من المواقف غير المستقرة كما رأينا في المنطقة".

وأضافت أن المنظمة الدولية للهجرة تتطلع إلى العمل مع إدارة الرئيس بايدن لحماية ومساعدة وتحديد الحلول للسكان المتنقلين، وتقليل الضغوط على الهجرة غير الطوعية وغير النظامية، وتعزيز الفرص والآثار الإيجابية للهجرة النظامية للأفراد وأسرهم وكذلك من أجل المجتمعات والمجتمعات التي ينتمون إليها.