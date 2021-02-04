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ديني

"رسائل الأخوة الإنسانية" حملة عالمية لتبادل رسائل المحبة والسلام

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:42 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
أطلقت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية اليوم الخميس، حملة عالمية تفاعلية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان " رسائل الأخوة الإنسانية" وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأخوة الإنسانية، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في الرابع فبراير من كل عام. 

ودعت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في حملتها كافة شعوب العالم الى الاحتفاء باليوم الدولي للأخوة الإنسانية من خلال تبادل رسائل الأخوة المحبة والألفة والسلام بين بعضهم البعض،كما خصصت أيضا موقعا إلكترونيا بكلتا اللغتين العربية والإنجليزية، تحت عنوان: http://www.humanfraternitymessages.  com ودعت من خلاله كافة شباب العالم الي الدخول للموقع والمشاركة في الحملة من خلال كتابة رسالة محبة وسلام للعالم، لابراز جوانب الأخوة والتسامح التي تسود العالم

وتهدف الحملة التي تنطلق اليوم وتستمر على مدار يوم كامل الي حث ملايين البشر حول العالم للمشاركة في اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، من خلال كتابة رسائل صادقة إلى إخوتهم في العالم تعكس قيم السلام وإعلاء قيم التعارف المتبادل والأخوة الإنسانية والعيش المشترك، وتحمل معاني الحب والعدل والمساواة والتعايش والتسامح واحترام معتقد وثقافة وحرية الآخر من جميع الأديان والأعراق والجنسيات.
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