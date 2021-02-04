إعادة هيكلة المراكز والوحدات وتطبيق نموذج ‏الإدارة بالأهداف بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة على إعادة هيكلة ودمج المراكز والوحدات بالجامعة وكلياتها التي تؤدّي نفس النشاط لتحقيق الجودة في تقديم الخدمة الجامعية، من خلال المجلس الأعلى للمراكز والوحدات، في إطار من الشفافية والمحاسبة.









وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، في بيان، الخميس، استمرارية التطوير نحو التميز مع التركيز على تعظيم الاستفادة من المراكز والوحدات باتباع نظم الإدارة الحديثة في إدارة جميع الوحدات والمراكز التابعة لجامعة طنطا وكلياتها، وذلك من خلال العديد من الآليات والقرارات التنفيذية.





وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن القرارات التنفيذية تتضمن آليات لاختيار وتقييم مديري المراكز والوحدات والبرامج الخاصة بالجامعة، ودراسة جدوى اقتصادية لتلك المراكز والوحدات، ووضع هيكل تنظيمي مالي وإداري، إلى جانب التوصيف الوظيفي، والذي يشمل اللوائح والقرارات المنظمة لعمل تلك المراكز والوحدات.



