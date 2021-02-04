ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إعادة هيكلة المراكز والوحدات وتطبيق نموذج ‏الإدارة بالأهداف بجامعة طنطا

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:16 م
نموذج ‏الإدارة بالأهداف
نموذج ‏الإدارة بالأهداف بجامعة طنطا
Advertisements
احمد علي
وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة على إعادة هيكلة ودمج المراكز والوحدات بالجامعة وكلياتها التي تؤدّي نفس النشاط لتحقيق الجودة في تقديم الخدمة الجامعية، من خلال المجلس الأعلى للمراكز والوحدات، في إطار من الشفافية والمحاسبة.


وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، في بيان، الخميس، استمرارية التطوير نحو التميز مع التركيز على تعظيم الاستفادة من المراكز والوحدات باتباع نظم الإدارة الحديثة في إدارة جميع الوحدات والمراكز التابعة لجامعة طنطا وكلياتها، وذلك من خلال العديد من الآليات والقرارات التنفيذية.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن القرارات التنفيذية تتضمن آليات لاختيار وتقييم مديري المراكز والوحدات والبرامج الخاصة بالجامعة، ودراسة جدوى اقتصادية لتلك المراكز والوحدات، ووضع هيكل تنظيمي مالي وإداري، إلى جانب التوصيف الوظيفي، والذي يشمل اللوائح والقرارات المنظمة لعمل تلك المراكز والوحدات. 

وذكر أن هذه القرارات التنفيذية من شأنها تحقيق الشفافية والنزاهة والموضوعية، وتطبيق نموذج الإدارة بالأهداف، ورفع كفاءة المنظومة الإدارية، وزيادة الإنتاجية بربط المكافآت بالأداء الإداري، وتوسيع دائرة المشاركة وزيادة الانتماء. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الشرقية يُشارك في اللقاء التوعوى حول الإصلاح الإدارى ودوره في التنمية

توظيف أمثل للتكنولوجيا.. المالية: اهتمام رئاسي بتطوير العمل الحكومي في أزمة كورونا

رئيس جامعة طنطا: تعاون غير مسبوق مع الأجهزة التنفيذية لدعم استراتيجية 2030

رئيس جامعة طنطا: تخفيض بنود الإقامة والإشراف الطبي لغير القادرين بمستشفيات العزل

دعم منظومة التحول الرقمي والشمول المالي بجامعة طنطا

إنشاء 6 مراكز تميز طبي بمستشفيات جامعة طنطا

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. بورسعيد تسجل صفر إصابات كورونا بين الطواقم الطبية

بعد عام من تعافيه.. وفاة أول بريطاني أصيب بـ كورونا في ووهان الصينية

سوزوكي تطرح بالينو وسياز وفيتارا موديلات 2021 قريبا في مصر.. صور

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

قادة الإمارات يبعثون برقيات تعزية لـ خادم الحرمين الشريفين

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة سلطة الزبادى.. وصفات متنوعة للمشاوي والمحاشي وأكلات الدايت

سوزوكي تطرح بالينو وسياز وفيتارا موديلات 2021 قريبا في مصر.. صور

بـ 190 ألف جنيه.. شاهد.. أرخص سيارة كهربائية موديل 2021