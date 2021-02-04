محافظ قنا: مشاريع لـ إنتاج 7 ملايين بيضة سنويا و 90 جنيها سعر كيلو اللحمة..فيديو

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن المحافظة شهدت مشروعات إنتاجية كثيرة لصالح الأهالي، إذ تحتوي على ما يقرب من 1000 رأس بقرة حلوب، بالإضافة إلى إنتاج 7 ملايين بيضة في السنة، ومناطق زراعية كبيرة، كما تعمل المحافظة على الحفاظ على المنتجات وسعر السوق منعا للاحتكار، إذ تشهد توزيع ما يقرب من 8 طن ألبان يوميًا بـ8 جنيهات للطن الواحد في التوريد.

وأضاف الداودي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي: "سعر اللحمة الطازجة في المحافظة تبلغ 90 جنيهًا، وكل ذلك في صالح المواطن، كما أن الأجهزة الرقابية موجودة في الأسواق وتعمل على قدم وساق للتأكد من أن المنتجات في الأسواق تليق بالمواطن المصري وأبنائنا بمحافظة قنا".

وتابع، أن مياه الشرب كانت مشكلة كبيرة بالنسبة إلى أهالي المحافظة: "الأهالي كانوا يشتكون من عدم وجود مياه نظيفة في الصيف، لكن جرى توفير 99% من مياه الشرب بدلًا من 17% وخلال عام سنصل إلى نسبة 100%، كما أن محطات المياه التي افتتحناها في مركز قوص تعمل بنظم حديثة جديدة، لتوفير المياه بجودة نقاء عالية جدًا، وهو ما جعل المواطنين راضين بشكل كامل عن مياه الشرب".

وأوضح، أن مياه الصرف الصحي كانت من أكبر المشكلات التي تواجه المحافظة، حيث سيشهد الأسبوع القادم افتتاح محطة الصرف الصحي وذلك بشكل تجريبي، في مركز نقادة.