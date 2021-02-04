استرداد 450 قطعة أثرية.. وزير السياحة يكشف مفاجأة عن الآثار المهربة إلكترونيا

كشف وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني عن جهود الوزارة في استرداد الآثار المهربة من الخارج، موضحا أن الوزارة أوقفت عملية بيع إلكترونية لآنية أثرية مصرية من الفخار، كان يعرضها أحد المواطنين للبيع في دولة التشيك، وتم التواصل مع السلطات وإيقاف البيع وتم تسليم الآنية للسفارة المصرية في التشيك.









وقال وزير السياحة والآثار إن الوزارة وخلال العام الماضي فقط، قامت باسترداد 450 قطعة أثرية من إمارة الشارقة بالإمارات بناءً على مبادرة كريمة من حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان القاسمي.









وأضاف أنه تم استرداد لوحة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعرض للبيع في إحدى صالات المزادات في نيويورك، كما تم استرداد غطاء تابوت خشبي يعود للعصر المتأخر من إيطاليا.









ولفت إلى أن الترويج للآثار المصرية في الخارج عبر سفر القطع الأثرية يتم عبر طرق شرعية ومن خلال الوزارة والتنسيق مع الوزارة المعنية، حيث يتم اصطحاب ضباط من وزارة الداخلية وكذلك طبيب أثري وشركة أمن خاصة تابعة للوزارة وأخذ كل الاحتياطات من أجل عودة الآثار وبالتنسيق مع الدولة المسافر إليها القطع وأخذ كل الضمانات كلها.









وأشار الوزير إلى الانتهاء من متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة يروي تاريخ العواصم المصرية عبر العصور المختلفة، حيث يتكون من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها ٩ عواصم هي منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية، هذا بالإضافة إلى عرض مجموعة من المقتنيات المختلفة التي تمثل أنماط الحياة فى كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، وأدوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.









وتابع: "أما القسم الثاني من المتحف، فهو عبارة عن جناح يمثل العالم الآخر عند المصري القديم، ويتكون هذا الجزء من مقبرة توتو التي تم اكتشافها عام ٢٠١٨ بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى قاعة للمومياوات والتوابيت وفتارين تحتوي على الأواني الكانوبية ومجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكي الطقوس الدينية فى مصر القديمة".









واستطرد: "ويتضمن العرض المتحفي، استخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث تم تزويد قاعات العرض بشاشات تعرض فيلم بانورامي تفاعلي "المالتى ميديا" لعرض التاريخ صوتا وصورة، وعرض توضيحي لشكل كل عاصمة من العواصم المصرية القديمة، وطبيعة العمارة السكينة والمباني الدينية بها وأشهر معالمها، لتضيف لمسة إبداعية جديدة تجذب الزائرين".









ونوه الوزير إلى الانتهاء من تسجيل الآثار الإسلامية المنقولة، والانتهاء من جرد جميع المخازن المتحفية، وجرد وحصر وتسجيل الآثار بمخازن الآثار.







