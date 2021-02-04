مركزها منطقة المناقيش.. هزة أرضية تضرب الكويت

أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل تسجيلها زلزالًا، صباح اليوم الخميس، بقوة 3 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب الكويت، في منطقة المناقيش.





وقال مدير برنامج دعم متخذي القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية د.عبدالله العنزي في بيان صحفي: إن الزلزال وقع تمام الساعة 27ر9 صباحًا بتوقيت دولة الكويت، وعلى عمق 14 كيلومترًا بباطن الأرض، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.





حذر وزير المالية الكويتي، خليفة حمادة، من قرب نفاذ السيولة في خزينة الدولة "صندوق الاحتياطي العام"، مشيرا إلى أن المالية العامة للدولة والتي تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية تعاني من اختلالات هيكلية





وعلى الرغم من ذلك، أكد حمادة أن المركز المالي للكويت قوي ومتين لكونه مدعوم بالكامل من قبل صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نموًا مستمرًا بفضل جهود القائمين عليه، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.





وتعقيبًا على قرار وكالة فيتش، قال الوزير الكويتي، في بيان صحفي، "بتثبيت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند AA ولكن مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية أن من أهم أولوياتنا في السلطة التنفيذية في المرحلة القادمة هو تعزيز السيولة في الخزينة".





وأضاف: "نؤكد كما أكدنا في السابق على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات والعمل كفريق واحد لتحقيق استدامة المالية العامة".





ويعد تغيير وكالة فيتش للنظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية هو التخفيض الثالث من قبل وكالات التصنيف الائتمانية في خلال السنة المالية الحالية، وذلك حيال مخاوفها من نفاد السيولة في الاحتياطي العام، في حين تبحث الحكومة عددًا من الحلول الرامية لتعزيز السيولة في صندوق الإحتياطي العام.