تفاصيل أحدث مبادرات لدعم التعليم أون لاين

تستعد أكبر منصة عربية الرائدة للتعلم الذاتي، لإطلاق عدد من المبادرات التوعوية والتعليمية عبر الإنترنت، بالشراكة مع شركات ومؤسسات عربية ودولية، وذلك تكليلًا لدورها ومسؤوليتها المجتمعية تجاه تعزيز ثقافة التعلم كحق للجميع.

وكانت المنصة قد تعاونت مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية لإطلاق المنصة الإلكترونية لمبادرة "مودّة"، التي يقدم من خلالها فريق كبير من أهم الخبراء والشخصيات العامة في مصر دورة تدريبية مجانية تهدف إلى رفع وعي الشباب المقبل على الزواج، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لبناء أسرة ناجحة.





كما يأتي تعاون المنصة مع مؤسسة اتصالات مصر للتنمية المستدامة، والعديد من المؤسسات الأهلية والحكومية الأخرى، كدعم لحق مجتمع الصم والبكم في مصر، من خلال إطلاق مبادرة تعليمية تقدم عدد من الكلمات التعليمية المصورة بلغة الإشارة في مختلف المجالات. كما قدمت المبادرة 10 آلاف كوبون مجاني للجهات المتعاملة مع الصم والبكم، يُمكّنهم من الحصول على دورات تدريبية مجانية بلغة الإشارة.





وفي مبادرة جديدة تفتتح بها هذا العام، تتعاون المنصة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لإطلاق مشروع UNFPA، حيث يقدم المشروع من خلال منصته الإلكترونية برنامج تأهيلي لخلق كوادر تدريبية شابة مؤهلة للتوعية بموضوعات ذات صلة بالصحة الإنجابية وموضوعات أخرى، في كل محافظات مصر.





وقال د. إيهاب فكري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة المنتور، إن الشركة فخورة بدورها الفعّال ومساهمتها في تلك المبادرات الرائدة والتي من شأنها أن تصنع فارقًا في حياة العديد من أفراد المجتمع.