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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية لموظفي المركز التكنولوجي: اللي يعطل المواطن مش هيكمل معانا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية صباح اليوم جولة تفقدية مفاجئة داخل ديوان عام المحافظة، حيث توجه مباشرة إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ووقف بنفسه على شباك تلقي الطلبات، مستمعًا لعدد من المواطنين وراصدًا احتياجاتهم بشكل مباشر، في إطار حرصه على المتابعة الدقيقة والميدانية. رافقه في الجولة اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

جولة محافظ الغربية 

وخلال الجولة، حرص المحافظ على استقبال المواطنين بنفسه، حيث تسلّم عددًا من الطلبات بيده، واستمع إليها باهتمام بالغ، ودار حديث ودّي بينه وبين المترددين على المركز، أكد خلاله أن أبواب المحافظة مفتوحة دائمًا لكل من له طلب أو استفسار. كما أصدر توجيهاته الفورية بدراسة الحالات التي عُرضت عليه، وتنفيذ حلول عاجلة لما يمكن حله فورًا، مشددًا على أن التيسير على المواطنين واجب لا يقبل التأجيل.

حل مشكلات المواطنين 

وأكد اللواء الجندي، خلال تفقده، على أهمية معاملة المواطنين بكل احترام وتقدير، ووجّه العاملين بالمركز التكنولوجي بحُسن الاستقبال وسرعة الإنجاز، مشيرًا إلى أن المركز يمثل الواجهة الحضارية للمحافظة، مضيفًا: “المواطن حين يأتي للمركز لا يجب أن يُرهق بالانتظار أو التعقيد.. الخدمة حقه، وعلينا أن نكون عند حسن ظنه”.

دعم الأسر والعائلات 

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأداء الخدمات داخل دواوين العمل، مؤكداً أن زياراته المفاجئة لن تكون الأخيرة، وأنه سيواصل النزول الميداني في صمت ودون إعلان، لأن المعيار الحقيقي هو ما يراه المواطن ويحسه، لا ما يُكتب في التقارير.

كما وجّه المحافظ رسالة واضحة للعاملين قائلاً: “احترام الناس وتيسير أمورهم أهم من أي إجراء شكلي.. واللي يشتغل بإخلاص هنبقى في ظهره، لكن اللي يعطّل المواطن مش هيكمل معانا”.

تحسين خدمات المواطنين 

وعقب ذلك، انتقل المحافظ إلى مكتب خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، حيث تابع سير العمل داخله واطلع على عدد من الملفات الجارية، وناقش الموظفين بشأن آليات التعامل مع الشكاوى والمقترحات، ووجّه بسرعة إنهاء أي تأخير في الاستجابة، مؤكدًا أن مكتبه ومكتب خدمة المواطنين وجهان لنهج واحد هدفه تلبية تطلعات الناس وتحقيق رضاهم.

أمن الغربية محافظ الغربية دعم الأسر والعائلات المركز التكنولوجي تحسين خدمات المواطنين

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