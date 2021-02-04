ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد فحص جثته.. الطب الشرعي يكشف تفاصيل جديدة في ملابسات اغتيال الناشط لقمان سليم

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:14 م
الطب الشرعي يكشف
الطب الشرعي يكشف تفاصيل جديدة في ملابسات اغتيال الناشط لقمان
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل إعلام لبنانية، بانتهاء الطب الشرعي من الكشف على جثة الناشط اللبناني والمعارض البارز لحزب الله، لقمان سليم، ومن ثمّ تم نقل جثمان لقمان سليم إلى مستشفى صيدا الحكومي.

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، بناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان، القاضي رهيف رمضان، تم نقل جثة الناشط لقمان سليم إلى مستشفى صيدا الحكومي، بعدما انهى الطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة الكشف عليها، وتبين أنها مصابة بخمس طلقات نارية أربعة في الرأس وواحدة في الظهر، في وقت تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.

كلف رمضان فرع المعلومات بإجراء مسح كامل للكاميرات لمعرفة المسار الذي سلكته سيارة لقمان سليم قبل إغتياله وبتفريغ داتا هاتفه الخلوي وتحليلها.

وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت، صباح اليوم الخميس، بأن قوى الأمن اللبناني عثرت على الناشط لقمان سليم مقتولًا برصاصتين في رأسه داخل سيارته في محافظة النبطية جنوبي البلاد، ويأني ذلك بعد ساعات من خبر اختفاءه حيث كان عائدًا من نيحا الجنوبية إلى منزله إلا أنه فُقد الاتصال به.

وعلق وزير الداخلية اللبناني، العميد فهمي، على اغتيال الناشط والمعارض البارز لحزب الله، لقمان سليم، صباح اليوم الخميس، مؤكدا أن "ما حصل جريمة مروعة ومدانة"

وبحسب قناة "العربية"، كان اختفاء الناشط والكاتب الشيعي المعارض بشكل قوي لحزب الله قد أثار ضجة في لبنان، حيث فُقد الاتصال به منذ الثامنة مساء أمس الأربعاء خلال زيارته لمنزل صديقه في إحدى القرى جنوبي لبنان، حيث يتمتع حزب الله بسطوة كبيرة.

ورجح أصدقاء الناقد الشرس لحزب الله وقوع عملية خطف، أما العائلة فوجهت اليوم الخميس نداء استغاثة لأي شخص يعرف عنه شيئا.

يذكر أن سليم لطالما انتقد حزب الله وسلاحه، معتبرا أن أجنداته خارجية، تقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان، وما فتئ يعتبر أن الحزب يمارس سلطة القمع والرقابة على عقول مناصريه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تحليق مستمر لطيران الاحتلال الاسرائيلي في سماء بيروت وصيدا

قرار عاجل من المحكمة الدولية الخاصة بـ لبنان بشأن قضية اغتيال رفيق الحريري

معارض لحزب الله.. العثور على ناشط مقتولا في سيارته جنوب لبنان

اللهم اشهد أني بلغت.. قصة معارض لبناني وجد مقتولا في سيارته برصاصتين في الرأس

أظهرت جثته داخل السيارة.. أول صور من موقع اغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم

مشاهد من داخل منزل لقمان سليم بعد مقتله.. شقيقته: خسارة لكل لبنان والقتل عمل وضيع

ترشيحاتنا

انخفاض واضح.. أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

عاجل.. التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية

كيلو اللحمة بـ 60 جنيهاً.. ننشر أسعار اللحوم الحمراء بجميع أنواعها بالأسواق

هبوط حاد لـ أسعار الذهب | تفاصيل

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

حرقه بالنار.. قهوجى يعتدي جنسيا على طفل ووالد المجني عليه يعذبه لاستسلامه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة سلطة الزبادى.. وصفات متنوعة للمشاوي والمحاشي وأكلات الدايت

سوزوكي تطرح بالينو وسياز وفيتارا موديلات 2021 قريبا في مصر.. صور

بـ 190 ألف جنيه.. شاهد.. أرخص سيارة كهربائية موديل 2021