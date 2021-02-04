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محافظات

محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير النقل

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:37 م
محافظ كفر الشيخ يستقبل
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير النقل
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محمود زيدان
استقبل اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، منذ قليل، الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عند كمين القرضا بمدخل محافظة كفر الشيخ؛ لتفقد طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، البالغة تكلفته مليارا و26 مليون جنيه.


وقال محافظ كفر الشيخ، إنه جارٍ العمل في المرحلة الأولى من الطريق المزدوج ، بطول 10 كم، تتضمن الأعمال 12 كوبري علويًا بالإضافة إلى  استكمال كوبري قائم، و 9 أنفاق، بتكلفة مليار و26 مليونا و 898  ألف جنيه، ونسبة تنفيذ المشروع 60%.


جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.


وتأتي هذه الزيارة بالرغم من هطول الأمطار الغزيرة على محافظة كفر الشيخ، والتغيرات المناخية الصعبة التي تشهدها المحافظة، خلال "نوة الكرم".
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير النقل
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير النقل
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير النقل
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير النقل
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