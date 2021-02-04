محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير النقل

استقبل اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، منذ قليل، الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عند كمين القرضا بمدخل محافظة كفر الشيخ؛ لتفقد طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، البالغة تكلفته مليارا و26 مليون جنيه.









وقال محافظ كفر الشيخ، إنه جارٍ العمل في المرحلة الأولى من الطريق المزدوج ، بطول 10 كم، تتضمن الأعمال 12 كوبري علويًا بالإضافة إلى استكمال كوبري قائم، و 9 أنفاق، بتكلفة مليار و26 مليونا و 898 ألف جنيه، ونسبة تنفيذ المشروع 60%.









جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.







