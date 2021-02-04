قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن انتخابات الكاف 2021

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منع التصريحات الإعلامية الصادرة من قبل الاتحادات الأهلية بشأن انتخابات الكاف المقرر إقامتها 12 مارس المقبل فى المغرب .



وأرسل الكاف خطابا رسميا إلى كافة الاتحادات الأهلية التابعة له مطالبا بمنع الحديث عن دعم أى مرشح عبر وسائل الإعلام حتى موعد إقامة الانتخابات فى شهر مارس المقبل .



وكانت محكمة التحكيم الرياضية الدولية، قررت تجميد العقوبات الموقعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم على الملغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق.

وقرر الفيفا في شهر نوفمبر الماضي إبعاد أحمد أحمد من رئاسة الكاف، وإيقافه عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة 5 سنوات، بسبب شبهة فساد متمثلة في حصوله على بعض الهدايا ورحلات عمرة، كما تم منعه من الترشح في انتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقي المقبلة.

وأعلنت المحكمة الرياضية ، تجميد العقوبات الموقعة من الفيفا على أحمد أحمد، وإعادته لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كحكم مؤقت قبل النظر في استئنافه العاجل يوم 2 مارس المقبل، لإصدار حكم نهائي في قضيته.

وشددت المحكمة الرياضية الدولية أن أحمد أحمد تضرر ضررًا لا يمكن تعويضه بإبعاده عن رئاسة الكاف، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تجميد العقوبة لا يعني بأنه برئ من التهم المنسوبة إليه، وإنما سيتم النظر فيها يوم 2 مارس المقبل، ولم يتم ذكر ما إذا كان مسموحًا له الترشح في انتخابات الاتحاد المقبلة أم لا.

وتقام انتخابات رئاسة الكاف المقبلة يوم 12 مارس في المغرب بين 4 مرشحين وهم جاك أنوما من ساحل العاج وباتريس موتسيبي من جنوب إفريقيا وأوجوستين سنجور من السنغور وأحمد يحيى من موريتانيا.