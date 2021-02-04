العثور على جثة مسن غريقاً بترعة الإسماعيلية في الخانكة

تمكّن قوات الإنقاذ النهرى وأهالي الخانكة بمحافظة القليوبية من انتشال جثة مسن عثر عليه غارقا عقب اختفائه بيومين تم نقل الجثة الى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية فى القليوبية إخطاراً بالعثور على جثة " عبد المعز ع ا " 56 عامًا مقيم الخانكة وتم نشر صور المتوفي وتم تعرف أهليته عليه عقب اختفائه لمدة يومين.



وكشفت التحريات إن المتوفي ألقي بنفسه بالترعة لمروره بحالة نفسية سيئة وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



من ناحية اخرى تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية من جهودها لسرعة القبض على مستريح في قليوب استولى على أموال المواطنين بحجة تشغيلها في تجارة الذهب بما يقارب الـ30 مليون جنيه وفر هاربا خارج البلاد وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز قليوب يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها جواهرجي بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.