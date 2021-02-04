جهود أمنية لضبط جواهرجي استولى على 30 مليون جنيه من المواطنين بالقليوبية



من جانبها شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة موسعة لتنفيذ الأحكام وضبط الخارجين عن القانون والإشغالات بعدد من مراكز المحافظة.



وأسفرت الحملة عن ضبط 199 هاربا من الأحكام الغيابية بجملة عدد الأحكام 2245 حكما ، كما تم ضبط 955 مخالفة مرافق وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية يفيد بقيام ضابط البحث الجنائى بالتنسيق مع شرطة المرافق وتنفيذ الأحكام بتنفيذ حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والإشغالات على الطرق وتحرير مخالفات عدم ارتداء كمامات.



وأسفرت الحملة عن ضبط 199 متهما هاربا من تنفيذ أحكام وبلغت جملة الأحكام الواجبة النفاذ 2245 حكما، ما بين جزئي ومستأنف.



كما تمكنت الحملة من ضبط 955 مخالفه منها 29 إشغال طريق 10 نظافة و201 بائع متجول و247 إزالة فورية و50 وصلات كهربائية غير قانونية و60 إعلانا مخالف و23 فرش شاى و185 فرش مؤقت، و150 عدم ارتداء كمامة، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وتولت النيابة التحقيق.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "ن. ن" 52 سنة جواهرجي استولى على قرابة 30 مليون جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها في الذهب مقابل ارباح شهرية وبعد فترة فوجىء الضحايا بعدم دفعه الأرباح لهم وبيعه المحل والمنزل واصطحب أسرته وفرا هاربا وتكثف الجهود للقبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.