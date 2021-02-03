ننشر حركة تنقلات ضباط ورؤساء مباحث القليوبية

إعتمد اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية مساء اليوم حركة تنقلات بين ضباط ورؤساء مباحث المديرية والمراكز والأقسام.
وشملت الحركة نقل المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز شبين القناطر رئيسا لمباحث لقسم أول بنها ونقل الرائد محمد شديد رئيس مباحث قسم قها رئيسا لمباحث مركز شبين القناطر.
وتضمنت حركة التنقلات نقل المقدم عمرو الجزار مفتش مباحث بنها ليتولي رئيس مباحث المرور بالمديرية وتولي المقدم وائل رشاد مفتش مباحث فرقة بنها ونقل الرائد أحمد سامي، رئيس مباحث قسم أول بنها لقسم العمليات بمديرية أمن القليوبية.
وتم نقل المقدم أحمد شعراوي مأمور قسم الخانكة إلى إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية ونقل النقيب محمد صلاح معاون مباحث مركز قليوب لمركز شرطة بنها والنقيب محمد خالد معاون مركز قليوب إلي قسم الخانكة ونقل النقيب حسين السكران معاون مركز كفر شكر لقسم قها.
وشملت الحركة الإبقاء على المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة والرائد حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة والرائد أحمد حمدي رئيس قسم ثان بنها والرائد يوسف الشامي رئيس مباحث العبور.