سقطت من الرابع أثناء نشر الغسيل.. مصرع طالبة صيدلة في بنها

لقيت طالبة بكلية الصيدلة مصرعها بعد سقوطها من شرفة منزلها بقرية بتمدة التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية أثناء قيامها بنشر الغسيل.





وعلى الفور تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ببنها وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة لمعرفة أسباب الوفاة والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سمير، مأمور مركز شرطة بنها بمصرع طالبة بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة بعد سقوطها من الطابق الرابع.





وتبين من التحريات أن الفتاة تدعي "آلاء أ ع ح " 19 سنة طالبة بكلية الصيدلة وتبين أن الفتاة سقطت من شرفة منزلها بالدور الرابع بقرية بتمدة التابعة لمركز بنها أثناء قيامها بنشر الغسيل، ولا توجد شبة جنائية تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.





من ناحية اخري تمكنت مباحث القليوبية من ضبط عنصر اجرامى بإحدى قرى مركز طوخ وبحوزته كيلو حشيش واستروكس، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.





وكانت المعلومات السرية قد وردت للواء حاتم الخديد مدير مباحث القليوبية تفيد بقيام عاطل بترويج المخدرات ويتخذ من منزله وكرا لترويجها.





وبإخطار مدير أمن القليوبية أمر بتشكيل فريق بحث قاده المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ والذي تمكن من القبض علي المتهم ويدعي " عنتر . م . ع " 25 سنة عاطل.





وضبط بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن 650 جراما وكمية من مخدر الحشيش، تزن حوالي 350 جراما ومبلغ مالى 1060 جنيها وهاتف محمول، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.





فيما كشف مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية إنه لا يوجد شبهة جنائية بواقعة وفاة زوجين وطفليهما الصغار بالفيلا رقم 9 البوابة الرابعة بجمعية عرابي بمدينة العبور.





وأكد المصدر أن الوفاة بسبب تسرب غاز بمكان الواقعة أسفر عن وفاه الأسرة بأكملها مشيرا الى أن النيابة العامة عاينت مكان الحادث وتم نقل الجثث للمستشفى لحين صدور قرار التصريح بدفنهما.