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حوادث

ضبط 199 هاربا من أحكام قضائية في حملة أمنية بالقليوبية

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:21 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة موسعة لتنفيذ الأحكام وضبط الخارجين عن القانون والإشغالات بعدد من مراكز المحافظة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 199 هاربا من الأحكام الغيابية بجملة عدد الأحكام 2245 حكما ، كما تم ضبط 955 مخالفة مرافق وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية يفيد بقيام ضابط البحث الجنائى بالتنسيق مع شرطة المرافق وتنفيذ الأحكام بتنفيذ حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والإشغالات على الطرق وتحرير مخالفات عدم ارتداء كمامات.
وأسفرت الحملة عن ضبط 199 متهما هاربا من تنفيذ أحكام وبلغت جملة الأحكام الواجبة النفاذ 2245 حكما، ما بين جزئي ومستأنف.
كما تمكنت الحملة من ضبط 955 مخالفه منها 29 إشغال طريق 10 نظافة و201 بائع متجول و247 إزالة فورية و50 وصلات كهربائية غير قانونية و60 إعلانا مخالف و23 فرش شاى و185 فرش مؤقت، و150 عدم ارتداء كمامة، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وتولت النيابة التحقيق.
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