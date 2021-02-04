"فاو": أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوياتها منذ عام 2014

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" ارتفاع أسعار الغذاء العالمية خلال شهر يناير الماضي للشهر الثامن على التوالي، مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 2014، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية والسكر.









وذكرت المنظمة، في تقريرها الصادر اليوم /الخميس/، أن مؤشرها لأسعار الغذاء، الذي يتعقب التغيرات الشهرية لأسعار السلع الغذائية العالمية، بلغ متوسط 113.3 نقطة خلال يناير الماضي، أي بزيادة قدرها 4.3% بالزيادة المسجلة في ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى لها في سبع سنوات.









كما أظهر مؤشر "فاو" لأسعار الحبوب، زيادة شهرية حادة بلغت نسبتها 7.1%، مدفوعة بارتفاع أسعار الذرة العالمية بنسبة 11.2%، حيث تعد أسعار الذرة حاليًا أعلى عن مستويات شهر يناير من عام 2020 بنحو 42.3% ، ما يعكس شح الإمدادات العالمية المتزايدة، وسط عمليات شراء كبيرة من جانب الصين وتقديرات أقل من المتوقع للإنتاج والمخزون في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك تعليق مؤقت لتسجيلات تصدير الذرة في الأرجنتين.









كذلك ارتفعت أسعار القمح بنسبة 6.8%، مدعومة بتزايد الطلب العالمي، وتقديرات بانخفاض المبيعات من جانب روسيا عندما تضاعف رسوم تصدير القمح في مارس المقبل، كما شهدت أسعار الزيوت النباتية ارتفاعا بنسبة 5.8% على أساس شهري مسجلة أعلى مستوياتها منذ مايو من عام 2012.



