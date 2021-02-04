أسرع علاج طبيعي للأنيميا

هو معدن حيوي لعملوهو بروتين ضروري لنقل الأكسجين في الدم، كما أنه يلعب دورًا مهمًا في مجموعة متنوعة من العمليات المهمة الأخرى في الجسم، ويساعد في الحفاظ على العديد من الوظائف في الجسم، بما في ذلك الطاقة العامة والتركيز، وعمليات الجهاز الهضمي، وجهاز المناعة، وتنظيم درجة حرارة الجسم.

مشروبات لعلاج الانيميا

مشروب حب الرشاد

وصفة: امزج 1 ملعقة كبيرة. حليم 2 ملعقة كبيرة. عصير ليمون ونصف كوب ماء في وعاء زجاجي واخلطيهم جيدًا، غطي المشروب بغطاء واتركيه جانبًا لمدة ساعتين وقدميه.

وصفة: امزج 1 ملعقة كبيرة. حليم 2 ملعقة كبيرة. عصير ليمون ونصف كوب ماء في وعاء زجاجي واخلطيهم جيدًا، غطي المشروب بغطاء واتركيه جانبًا لمدة ساعتين وقدميه.

يعتبر هذا المشروب طريقة سهلة ولذيذة للحصول على كمية كافية من الحديد باستخدام بذور حب الرشاد، والمشروب غني بالحديد و حمض الفوليك وفيتامين C و A و E والألياف والكالسيوم والبروتين.

عصير الشمندر

الوصفة: قطّع 2 حبة شمندر متوسطة ، 1 خيار و 1 إنش من الزنجبيل إلى قطع رفيعة. اقطعي القشرة الصفراء من الليمون ، تاركي معظم اللب الأبيض ولب الليمون. نقطع إلى شرائح ونزيل أي بذور، ويتم خلطهم بشكل جيد. تصب في أكواب وتقدم.

الوصفة: قطّع 2 حبة شمندر متوسطة ، 1 خيار و 1 إنش من الزنجبيل إلى قطع رفيعة. اقطعي القشرة الصفراء من الليمون ، تاركي معظم اللب الأبيض ولب الليمون. نقطع إلى شرائح ونزيل أي بذور، ويتم خلطهم بشكل جيد. تصب في أكواب وتقدم.

إنه مليء بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك حمض الفوليك والمنغنيز والبوتاسيوم والحديد والبيتين وفيتامين سي، ويساعد عصيرعلى طرد السموم من الكبد بالإضافة إلى تحسين استخدام الخلايا الحمراء للأكسجين.

عصير السبانخ والنعناع

عادة ما يتم تناول هذا المشروب ذو اللون الأخضر الفاتح في الصباح الباكر، ويعد الخضر مصدرًا جيدًا للحديد والعديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين أ وج، علاوة على ذلك، فإن هذا المشروب مفيد أيضًا لـ فقدان الوزن.





الوصفة: يُمزج 4 أكواب من السبانخ المفروم ناعمًا ، 1 كوب نعناع مفروم ناعمًا، 1/2 كوب ماء ويخلط في العصارة حتى تصبح ناعمة. صفي الخليط باستخدام مصفاة. أضف 1 ملعقة كبيرة. عصير ليمون ، 1 ملعقة صغيرة. مسحوق الكمون ، ويخلط جيدا. أضف بعض مكعبات الثلج المسحوق وقدمها.





علاج الانيميا بالأكل

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عن طريق اختيار الأطعمة الغنية بالحديد. يمكنك تقليل خطر الإصابة بـالناجم عنعن طريق اختيار الأطعمة الغنية بالحديد. تشمل الأطعمة الغنية بالحديد:

اللحوم الحمراء ولحم الخنزير والدواجن مأكولات بحرية فاصوليا الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة ، مثل السبانخ الفاكهة المجففة مثل الزبيب والمشمش الحبوب والخبز والمعكرونة المدعمة بالحديد بازيلاء يمتص جسمك الحديد من اللحوم أكثر مما يمتصه من مصادر أخرى. إذا اخترت عدم تناول اللحوم ، فقد تحتاج إلى زيادة تناولك للأطعمة الغنية بالحديد والنباتية لامتصاص نفس كمية الحديد التي يتناولها شخص يأكل اللحوم.

اختاري الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ج لتعزيز امتصاص الحديد فيتامين سي الموجود في عصائر الحمضيات ، مثل عصير البرتقال ، يساعد جسمك على امتصاص الحديد الغذائي بشكل أفضل. يمكنك تعزيز امتصاص الجسم للحديد عن طريق شرب عصير الحمضيات أو تناول الأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين سي في نفس الوقت الذي تتناول فيه الأطعمة الغنية بالحديد،الموجود في عصائر الحمضيات ، مثل عصير البرتقال ، يساعد جسمك على امتصاص الحديد الغذائي بشكل أفضل.

يوجد فيتامين سي أيضًا في:

بروكلي جريب فروت كيوي خضار ورقية البطيخ البرتقال الفلفل فراولة اليوسفي طماطم





أسرع علاج للأنيميا





عصير البرقوق

عصير البرقوق مصنوع من الخوخ المجفف ، أو الخوخ المجفف ، والذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تسهم في التمتع بصحة جيدة، والبرقوق مصدر جيد للطاقة ، ولا يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، ويحتوي نصف كوب من عصير البرقوق على 3 مجم أو 17 في المائة من الحديد.

الوصفة: خذ 5 حبات من الخوخ المجفف وأضف 1/4 كوب ماء واتركها جانبًا لمدة 15-20 دقيقة. يُضاف إلى الخلاط الخوخ المنقوع ، 1 كوب ماء ، 1 ملعقة صغيرة. عصير ليمون و 2 ملعقة صغيرة. السكر. اخلطيها حتى تصبح ناعمة. يُسكب في أكواب ويُضاف مكعبات الثلج ويُقدّم.

عصير الجزر الخضروات المختلفة وهو غني جدًا بالفيتامينات والمعادن ، وخاصة الحديد وفيتامين ج والألياف، لها نكهة متوازنة وقوام رائع. هذا مزيج منالمختلفة وهو غني جدًا بالفيتامينات والمعادن ، وخاصة الحديد وفيتامين ج والألياف، لها نكهة متوازنة وقوام رائع.

الوصفة: يُمزج 2 كوب من السبانخ المفروم تقريبًا ، 1 كوب كرنب (مقطع إلى قطع) ، 1 كوب من زجاجة القرع المفروم ، 1/4 كوب من amla ، و 1 ملعقة كبيرة. العسل في الخلاط مع 2 كوب من الماء المثلج. حتى مزيج سلس. تصب في أكواب وتقدم.

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المصدر.. timesofindia





