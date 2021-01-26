للوقاية من الأنيميا وتعزيز تركيزك.. أبرز 5 فوائد صحية لمعدن الحديد

نعلم جميعًا أن الحديد معدن أساسي مطلوب لإنتاج الهيموجلوبين في الجسم وله دور في مجموعة متنوعة من العمليات المهمة الأخرى بالجسم، لذا يؤدي نقص الحديد في الجسم إلى فقر الدم، وهي حالة يفتقر فيها الجسم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، لذا فإن هذا المعدن يقدم الكثير من الفوائد للجسم بداية من وقايته من الأنيميا إلى تحسين الطاقة والتركيز .





ووفقا لتقرير بموقع "Bold Sky” نستعرض لك أبرز 5 فوائد صحية مذهلة لمعدن الحديد.





1. يمنع فقر الدم

يحتاج جسم الإنسان إلى الحديد لزيادة إنتاج الهيموجلوبين، وهو بروتين ينقل الأكسجين في الدم، لذا فالحديد مفيد في علاج ومنع فقر الدم الناجم عن انخفاض مستويات الهيموجلوبين التي تسبب أعراضًا مثل التعب وانخفاض الحالة المزاجية وضيق التنفس وخفقان القلب.





2. يعزز المناعة

يلعب الحديد دورًا حيويًا في تقوية جهاز المناعة، وهو يعمل عن طريق زيادة مستويات الهيموجلوبين في الخلايا والأنسجة والأعضاء التالفة، وبالتالي زيادة عملية الشفاء، فيساعد نظام المناعة القوي في مكافحة العدوى والوقاية من الأمراض.





3. يحسن التركيز

سبب آخر لإضافة الحديد في نظامك الغذائي هو قدرته على تعزيز التركيز وتعزيز الأداء المعرفي، كما تؤثر المستويات المنخفضة من الحديد في الجسم على الوظيفة الإدراكية إلى حد كبير، مما يؤدي إلى انخفاض فترة الانتباه والذاكرة.





4. يساعد على الحمل الصحي

أثناء الحمل يزداد حجم إنتاج الدم وخلايا الدم الحمراء بمعدل أسرع بكثير لتزويد الجنين بالأكسجين والمواد المغذية، ومع ذلك إذا كان مستوى الحديد منخفضًا أثناء الحمل، فإنه يزيد من خطر الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة وضعف الوظيفة السلوكية والمعرفية عند الرضع.





5. يشجع على النوم بشكل أفضل