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مرأة

أحد أنواع الأنيميا.. اكتشف أسباب نقص فيتامين ب 12

السبت 23/يناير/2021 - 10:38 م
احد انواع الانيميا
احد انواع الانيميا .. اكتشف اسباب نقص فيتامين ب 12
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اسماء محمد
يحدث فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12 أو ب 9 (المعروف باسم الفولات) عندما يتسبب نقص فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك في إنتاج الجسم لخلايا دم حمراء كبيرة بشكل غير طبيعي لا يمكنها العمل بشكل صحيح، تحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين في جميع أنحاء الجسم باستخدام مادة تسمى الهيموجلوبين.

ووفقا لما ذكره موقع " NHS" فقر الدم هو المصطلح العام لوجود خلايا دم حمراء أقل من الطبيعي أو انخفاض كمية الهيموجلوبين بشكل غير طبيعي في كل خلية دم حمراء.

هناك عدة أنواع مختلفة من فقر الدم ولكل نوع سبب مختلف وعلى سبيل المثال يحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عندما لا يحتوي الجسم على كمية كافية من الحديد.

أسباب نقص فيتامين ب 12
ويوجد عدد من المشاكل التي يمكن أن تؤدي إلى نقص فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك، وتشمل :

فقر الدم الخبيث - حيث يهاجم جهازك المناعي الخلايا السليمة في معدتك ، ويمنع جسمك من امتصاص فيتامين ب 12 من الطعام الذي تتناوله ؛ هذا هو السبب الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين ب 12 في المملكة المتحدة.

نقص هذه الفيتامينات في نظامك الغذائي - وهذا غير شائع ، ولكن يمكن أن يحدث إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا ، أو تتبع نظامًا غذائيًا مبتدئًا أو تتبع نظامًا غذائيًا سيئًا بشكل عام لفترة طويلة.

الأدوية - بعض الأدوية ، بما في ذلك مضادات الاختلاج ومثبطات مضخة البروتون (PPIs) ، يمكن أن تؤثر على كمية هذه الفيتامينات التي يمتصها جسمك.

يُعد كل من نقص فيتامين ب 12 ونقص حمض الفوليك أكثر شيوعًا لدى كبار السن ، حيث يصيب حوالي 1 من كل 10 أشخاص بعمر 75 أو أكثر و 1 من كل 20 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 65 و 74.

أعراض نقص فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك
يؤدي فيتامين ب 12 وحمض الفوليك العديد من الوظائف المهمة في الجسم ، بما في ذلك الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

يمكن أن يسبب نقص أي من هذه الفيتامينات مجموعة واسعة من المشاكل ، بما في ذلك:

التعب الشديد
نقص الطاقة
دبابيس وإبر (مذل)
قرحة ولسان أحمر
قرحة الفم
ضعف العضلات
رؤية مضطربة
مشاكل نفسية قد تشمل الاكتئاب  والارتباك
مشاكل في الذاكرة والفهم والحكم
يمكن أن تحدث بعض هذه المشاكل أيضًا إذا كان لديك نقص في فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك ولكنك لا تعاني من فقر الدم.
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