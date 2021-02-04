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مرأة

بفستان أنيق .. ديانا حداد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:30 م
ديانا حداد
ديانا حداد
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نهى هجرس
نشرت المطربة ديانا حداد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تكشف جمال انوثتها.

وتألقت بها ديانا حداد، بفستان طويل باللون الأبيض ليبرز عن جمالها واناقتها، وانتعلت هاف بوت باللون الأسود لأكمال إطلالتها الجذابة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الالوان البنية التي تكشف جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني الناعم الذى يبرز جمال ظهورها.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الانيقة والمميزة.
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