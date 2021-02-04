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برلمان

وزيرة الصحة:امتحان موحد للأطباء حديثي التخرج للحصول علي رخصة مزاولة المهنة

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:26 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، أنه لأول مرة في تاريخ الطب بمصر سيتم عقد امتحان موحد للأطباء حديثي التخرج للحصول علي رخصة مزاولة المهنة.

وأكدت خلال إلقاء بيانها أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الطبيب سيعاد ترخيصه كل 5 سنوات.

وأوضحت أن منظومة الاختبارات ستكون إلكترونية بالتعاون مع بنك المعرفة، موضحة أنه تم تصميم 40 امتحانًا للتدريب منذ شهر أكتوبر الماضي، بواقع 10 امتحانات شهريا لمدة 4 شهور للتدريب علي الامتحانات، وكما تم عمل امتحانات تجريبية لاختبار قدرة النظام علي الدخول كل الأطباء في نفس الوقت.

وكشفت الوزير، أن نسبة التسجيل في الامتحان كانت 99.9%، مشيرة إلي أن الامتحان سيكون 100 سؤال صح وخطأ.

وقالت: الطالب له الحق دخول الامتحان ثلاث مرات، في حالة عدم النجاح  في أيا منهم سيكون الطبيب ملزم بخوض 6 شهور إضافية امتياز وذلك بعد خوض الامتحان، ولن نسمح أن يمد الطبيب يده علي المريض دون التأكد من كفاءته.
وزيرة الصحة:امتحان موحد للأطباء حديثي التخرج للحصول علي رخصة مزاولة المهنة
وزيرة الصحة:امتحان موحد للأطباء حديثي التخرج للحصول علي رخصة مزاولة المهنة
وزيرة الصحة:امتحان موحد للأطباء حديثي التخرج للحصول علي رخصة مزاولة المهنة
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