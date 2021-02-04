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حوادث

السجن 6 سنوات لتاجر مخدرات ضبط بحوزته 200 قرص ترامادول في قنا

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:13 م
محكمة
محكمة
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يوسف رجب

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد ٦ سنوات لاتجاره فى المواد المخدرة.


صدر الحكم برئاسة المستشار  محمود عيسى سراج الدين و عضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي و شريف عفت مصطفى و أحمد عبدالحي قورة، بأمانة سر صلاح فراج و علاء سلوك و محمد حسنى.


وترجع وقائع القضية لـ ١٣ فبراير ٢٠٢٠ عندما وردت معلومات لإدارة مباحث المخدرات بقيام همام عبد الموجود ٣٠ سنة، عامل، مقيم بمركز نقادة، بالاتجار فى المواد المخدرة و اعتزامه توزيع كمية على عملائه بمركز قنا. 


وبعد تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة بالطريق الصحراوى، تم ضبط المتهم أمام مدافن قرية المحروسة بقنا، مستقلا سيارة مستأجرة، و بتفتيشه عثر على ٨٠ قرصا مخدرا فى ملابسه وبتفتيش السيارة عثر على ١٢٠ قرص ترامادول أسفل مقعد السائق.


وأقر المتهم خلال التحقيقات، بحيازته للمخدرات بغرض الاتجار والتليفون المحمول للاتصال بعملائه.


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