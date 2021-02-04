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حوادث

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق قنا - سفاجا

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:55 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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يوسف رجب

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الخميس، في حادث تصادم بطريق قنا- سفاجا، بناحية الكيلو 70، جراء السرعة المفرطة.


تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد مصرع شخصين في تصادم سيارتين بناحية الكيلو 70، بطريق قنا- سفاجا الصحراوي الشرقي.


تبين وفاة كل من: أشرف محمد محمد عمر 46 عاما، محمد إبراهيم محمد علي 47 عاما، جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا العام.


من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتى إسعاف لنقل الجثتين، إلى مشرحة مستشفى قنا العام.


تحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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