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محافظات

غدا.. قطع المياه عن 4 مناطق رئيسية بالقاهرة لمدة 8 ساعات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:00 ص
قطع المياه
قطع المياه
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عبد العزيز جمال - آمنة عبدالعظيم

أكدت محافظة القاهرة  انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة نصر غدا السبت نظرا لأعمال تنفيذ كوبرى الميثاق بشارع متولى الشعراوى بمنطقة زهراء مدينة نصر والذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600مم المتعارض مع أعمال الكوبرى.

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق تشمل "جميع مراحل زهراء مدينة نصر – الألفينات 2000 – الأربعة آلاف – بعض مناطق الهجانة" ، وسيكون الانقطاع اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحا حتى حتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم لمدة 8 ساعات.

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت الشركة أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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