ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسي يستشهد بـ حديث قدسي خلال زيارته لأسر طلبة الكلية الحربية

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:26 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
شيرين عادل
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر ستكون جميلة بفضل الله وفضل إخلاص كل إنسان موجود على أرضها، معقبا: "طول ما ربنا موجود معانا كل حاجة هتكون متيسرة ".


وأضاف "السيسي" في كلمته خلال زيارة الكلية الحربية صباح اليوم الخميس، أن الموقف الاقتصادى كان قاسيا على مصر، واستشهد بـ الحديث القدسي: "وعزتى وجلالى لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب أصحاب الحيل " والذى يؤكد عظمة المولى عز وجل .


وأكد أنه سعيد للغاية للقاء أسر الشهداء، متمنيا وصول محبته واحترامه لأسر الشهداء وطلبة الكلية الحربية جميعهم، لافتا إلى  أن الأم المصرية التى قدمت نجلها الشهيد لم تتردد أن تقدم ابناءها الآخرين شهداء أيضا للوطن وأيضا زوجها. 


وتابع أن الأسر المصرية دعم للدولة المصرية بعطائها وتضحياتها، قائلا: " كل الشكر والتقدير لحضراتكم باسم مصر". 


جدير بالذكر أن  السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام صباح اليوم الخميس بجولة تفقدية للكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.


كما تفقد الرئيس كذلك عددا من ميادين التدريب المطورة والموانع المختلفة وميادين الفروسية وحلقات الاشتباك وشاهد عددا من أنشطة شد المركبات بواسطة الحبال والتسلق بالحبال أظهرت مدى الجرأة والكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة المستجدون.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يوجه الشكر لـ الإمارات على شحنة لقاحات كورونا

سائق تاكسى يوجه التحية للرئيس السيسى أثناء مروره بالدراجة..صورة

السيسي يطلع على مهارات دفعة "117 حربية" في فك الأسلحة تحت الماء وتسلق الجبال

الرئيس السيسي يتفقد الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية.. ويوجه التحية لأسرهم لما يتحملوه من جهد في تربية أبنائهم وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة في حب الوطن

ناجي شهود: المؤسسة العسكرية والشرطة هي أذرع الشعب المصري.. فيديو

مستشار عسكري يبرز أهمية زيارة السيسي للطلبة الجدد بالكلية الحربية.. فيديو

ترشيحاتنا

سوزوكي تطرح بالينو وسياز وفيتارا موديلات 2021 قريبا في مصر.. صور

مفيش كايرو آي.. عزة مصطفى تزف بشرى لأهالي منطقة الزمالك ..فيديو

على شاطئ البحر.. سلمى الشيمي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. شاهد

رئيس جالاتا سراي: ربنا يحفظ " الدبابة" مصطفى محمد من العين.. والزمالك كان عنده حق

خالد الغندور يفاجئ الأهلاوية قبل ساعات من مواجهة الدحيل القطري

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق هيونداي يفقد السيطرة على HYUNDAI AX-1 أثناء اختبارها.. صور

طرق مبتكرة لتقديم النقود كهدية.. صور

أسرع علاج طبيعي للأنيميا