الرئيس السيسي يستشهد بـ حديث قدسي خلال زيارته لأسر طلبة الكلية الحربية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر ستكون جميلة بفضل الله وفضل إخلاص كل إنسان موجود على أرضها، معقبا: "طول ما ربنا موجود معانا كل حاجة هتكون متيسرة ".









وأضاف "السيسي" في كلمته خلال زيارة الكلية الحربية صباح اليوم الخميس، أن الموقف الاقتصادى كان قاسيا على مصر، واستشهد بـ الحديث القدسي: "وعزتى وجلالى لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب أصحاب الحيل " والذى يؤكد عظمة المولى عز وجل .









وأكد أنه سعيد للغاية للقاء أسر الشهداء، متمنيا وصول محبته واحترامه لأسر الشهداء وطلبة الكلية الحربية جميعهم، لافتا إلى أن الأم المصرية التى قدمت نجلها الشهيد لم تتردد أن تقدم ابناءها الآخرين شهداء أيضا للوطن وأيضا زوجها.









وتابع أن الأسر المصرية دعم للدولة المصرية بعطائها وتضحياتها، قائلا: " كل الشكر والتقدير لحضراتكم باسم مصر".









جدير بالذكر أن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام صباح اليوم الخميس بجولة تفقدية للكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.









كما تفقد الرئيس كذلك عددا من ميادين التدريب المطورة والموانع المختلفة وميادين الفروسية وحلقات الاشتباك وشاهد عددا من أنشطة شد المركبات بواسطة الحبال والتسلق بالحبال أظهرت مدى الجرأة والكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة المستجدون.



