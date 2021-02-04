بعد قرار المركزي.. سعر الفائدة على شهادات استثمار البنك الأهلي

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعهـا، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.





وينشر "صدى البلد" أبرز شهادات الاستثمار في البنك الأهلي المصري التي سري عليها القرار من بينها :









أولا: شهادات الادخار المحلية، من بينها الشهادات البلاتينية بقيمة ألف جنيه ومضاعفاته لمدة 3 سنوات ليصبح سعر الفائدة عليها 11% للعائد الشهري أو 11.25% للعائد ربع السنوي اضافة للشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته ليصبح سعر الفائدة عليها 8.5% للعائد ربع السنوي.





ثانيا: الشهادات الاستثمارية من فئات أ و ب و ج ، من بينها:





شهادات ذات العائد المجمع من الفئة " أ" بقيمة 100 جنيه ومضاعفاتها لمدة 10 سنوات ليصل سعر الفائدة عليها نحو 9.25% %.





شهادة الفئة " ب" لمدة عام بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته ليصبح عائدها 9.25% للعائد الشهري.





وشهادات فئة " ب" بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة عامين ليصبح عائد الفائدة عليها 9.5% للعائد ربع السنوي.



