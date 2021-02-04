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اقتصاد

بعد قرار المركزي.. سعر الفائدة على شهادات استثمار البنك الأهلي

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:02 م
صدى البلد
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محمد يحيى
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعهـا، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

وينشر "صدى البلد" أبرز شهادات الاستثمار في البنك الأهلي المصري التي سري عليها القرار من بينها :


أولا: شهادات الادخار المحلية، من بينها الشهادات البلاتينية بقيمة ألف جنيه ومضاعفاته لمدة 3 سنوات  ليصبح سعر الفائدة عليها 11%  للعائد الشهري أو 11.25%  للعائد ربع السنوي اضافة للشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير  لمدة 3 سنوات بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته ليصبح سعر الفائدة عليها 8.5% للعائد ربع السنوي.

ثانيا: الشهادات الاستثمارية من فئات أ و ب و ج ، من بينها:

شهادات ذات العائد المجمع من الفئة " أ"  بقيمة 100 جنيه ومضاعفاتها لمدة 10 سنوات ليصل سعر الفائدة عليها نحو 9.25% %.

شهادة الفئة " ب" لمدة عام بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته ليصبح عائدها 9.25%   للعائد الشهري.

وشهادات  فئة " ب" بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة عامين ليصبح عائد الفائدة عليها 9.5% للعائد ربع السنوي.

شهادة الفئة "ب" بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات بعائد فائدة 9% للعائد ربع السنوي.
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