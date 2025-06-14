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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيلو اللبن بـ 28 جنيها.. تخفيضات على أسعار منتجات الألبان بمنافذ الزراعة

الألبان
الألبان
شيماء مجدي

تحتوي منتجات الألبان على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الأساسية المهمة لصحة الجسم. فهي تحتوي على الكالسيوم الضروري لتقوية العظام والأسنان والبروتينات ، وتقدم وزارة الزراعة عدة مجهودات في هذا الشأن .

وقال  الدكتور محمد عيد باحث بقسم بحوث تكنولوجيا الألبان – معهد بحوث الإنتاج الحيواني ، إن منتجات وزارة الزراعة تمتاز بأنها من لبن طبيعي 100% ، وصحى وموثوق فيه ، كما تتم تحت إشراف بيطري وبالتالى المنتجات صحية وموثوق فيها من قبل المستهلك .

وأشار "عيد" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلى أنهم يقدمون ورش عمل لتصنيع الجبن بأبسط الأدوات للمشروعات الصغيرة وربات البيوت ولتصبح نواة لمشروعات كبرى وبالتالى توفير فرص العمل .

تخفيضات على منتجات الألبان

 

وأوضح "باحث بقسم بحوث تكنولوجيا الألبان" أن هناك تخفيضات على جميع أنوان الجبن والألبان بنسبة  تتراوح من 20 ل 30% .


وحصلت "صدى البلد" على قائمة بأسعار المنتجات:


 

اللبن الجبن الألبان منتجات الألبان

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