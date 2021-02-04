خلال 24 ساعة.. لبنان يسجل 3107 إصابات جديدة بكورونا و 82 وفاة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 3107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بكوفيد 19 في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 312269 إصابة.





كما سجلت الصحة اللبنانية 82 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 3397 حالة.









وأعلنت الصحة اللبنانية عن رصد تعافي 2275 حالة تعافي جديدة خلال الساعات الماضية.





وكان رئيس لجنة الصحة النيابيّة النائب عاصم عراجي بوجود توجّه لدى اللجنة الوزاريّة الخاصة بفيروس كورونا إثر إجتماعها غدًا لتمديد الإقفال والفتح التدريجي للبلد مع تحديد إستثناءات.





ودعا في تصريحات للإذاعة النور اللبنانية إلى ضرورة الحذر وإتخاذ القرار المدروس المبني على معطيات طبيّة وميدانية والإتجاه للفتح المنظّم وغير العشوائي، إلى جانب عدم توسيع دائرة الإستثناءات خشية تضييع ما جرى تحقيقه خلال الأسابيع الماضية.



