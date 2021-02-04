حادث تصادم.. إعادة الحركة المرورية على الطريق الزراعى السريع إلى طبيعتها

عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى بطريق القاهرة الإسكندرية_ الزراعي أمام طوخ بمحافظة القليوبية بعد توقفها قرابة نصف ساعة إثر وقوع حادث تصادم سيارتين نقل بسبب سوء الأحوال الجوية ودفعت قوات مرور القليوبية بمعداتها بالتعاون مع مجلس مدينة طوخ، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام السيارات. بسببوتسيير





كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية بوقوع حادث مروري بين سيارة نقل تحمل رقم 2563 م ط ب وأخرى نقل تحمل رقم 7351 ر ه ب جميعهم نقل شيفروليه بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار.





وأسفر الحادث عن إصابة المدعو محمد مصطفى 45 عام وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي ودفعت قوات مرور القليوبية بمعداتها بالتعاون مع مجلس مدينة طوخ وتم رفع آثار الحادث وتيسير ها أمام المواطنين.





وكانت محافظة القليوبية قد شهدت موجة من الطقس السيئ والأمطار علي أنحاء مختلفة بالمحافظة ورفعت المحافظة حالة التأهب على مستوى المحافظة في كافة القطاعات وشركة مياه المحافظة، وانتشرت سيارات شفط مياه الأمطار.





وشدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها بشبكات المجاري المائية والتأكد من جاهزية المعدات مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق مشددًا على أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أي تداعيات.