"الصحة العالمية" تكشف تطورات جديدة عن "تسرب كورونا" من ووهان الصينية

كشف خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن إجراء نقاش مع العلماء الصينيين بشكل صريح للغاية، حول فرضية تسرب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من مختبر مدينة ووهان الصينية.





وقال بيرت بن امبارك، الخبير في وفد منظمة الصحة العالمية، إن المحادثات مع العلماء الصينيين تناقلتها وسائل الإعلام العالمية على نطاق واسع، بعد يوم من زيارته وفريقه مختبر ووهان للفيروسات.





وأضاف بن امبارك الذي عمل في مكتب منظمة الصحة العالمية في العاصمة الصينية بكين لمدة عامين ابتداء من عام 2009: "ناقشنا الكثير من النظريات الشهيرة وما إلى ذلك وما جرى لشرحها".





ومنذ ظهور فيروس كورونا في الصين لأول مرة في ديسمبر عام 2019، اتجهت أنظار العالم إلى معهد ووهان للفيروسات، وسط تكهنات بأن الفيروس القاتل الذي أودى بحياة أكثر من 2.24 مليون شخص حول العالم خرج من هذا المختبر، الأمر الذي دفع مفتشي منظمة الصحة العالمية، الذين يجرون تحقيقًا حول نشأة فيروس كورونا، لزيارة هذا المكان الذي يثير شكوك الكثيرين.





وقبل زيارة المختبر، توجه خبراء الصحة العالم إلى عدد من المواقع المهمة في مدينة ووهان، وهي أول مدينة في العالم تشهد تفشيًا لفيروس كورونا، وفقًا لما ذكره تقرير لموقع "ميدل إيست أونلاين".



