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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تدين اغتيال الناشط السياسي اللبناني لقمان سليم.. وتدعو لتقديم الجناة للعدالة

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:03 م
لقمان سليم
لقمان سليم
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أ ش أ
أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، بـ"أشد العبارات" حادثة اغتيال الناشط السياسي والاجتماعي اللبناني لقمان سليم المعروف بمواقفة المنتقدة لميليشيا حزب الله.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريحات خاصة لقناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم / الخميس/ للحرة، إن الولايات المتحدة تدين "الاغتيال البشع للناشط البارز لقمان سليم"، داعيا إلى تقديم الجناة للعدالة.

وأضاف أنه من غير المقبول تماما أن يلجأ أي شخص أو أي كيان إلى العنف والتهديدات والتخويف كوسيلة لتخريب حكم القانون أو إسكات الخطاب السياسي والنشاط المدني.

وعثر على سليم مقتولا بالرصاص في منطقة العدوسية" في جنوب لبنان، في حادثة أثارت موجة انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وحل اسمه أولا على قائمة الهاشتاج المستخدمة في لبنان.
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