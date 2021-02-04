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فن

مالهاش مثيل .. الهام شاهين تحيي الذكرى الأولى لوفاة نادية لطفي.. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:18 م
نادية لطفي وإلهام
نادية لطفي وإلهام شاهين
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محمد بدران
حرصت الفنانة الهام شاهين علي احياء الذكرى الأولى لوفاة الفنانة نادية لطفي بمقطع فيديو عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".


وظهرت الهام شاهين في مقطع فيديو لها مع الراحلة نادية لطفي وعلقت قائلة : "‬‏‪تعيشوا و تفتكروا .. أنا فاكراها دايما .. مفيش حد ممكن يملا مكانها .. مالهاش مثيل .. وحشتنى جدا جدا جدا .. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة بإذن الله يارب 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 أعظم و أجدع و أحن إنسانه قابلتها فى حياتى .. جميله جميله جميله"


وتحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنانة نادية لطفى، والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية التي تعد علامة فى ذاكرة السينما المصرية.


تزوجت نادية لطفي ثلاث مرات، الأولى كانت عند بلوغها العشرين من عمرها من ابن الجيران الضابط البحري «عادل البشاري» ووالد ابنها الوحيد «أحمد» الذي تخرج في كلية التجارة ويعمل في مجال المصارف، والثانية من المهندس «إبراهيم صادق شفيق»، وكان هذا في أوائل سبعينات القرن العشرين ويعتبر أطول زيجاتها، والثالثة من محمد صبري.


تألقت في العديد من الأفلام بعضها مع سندريلا الشاشة وايقونة السينما المصرية والعربية، الفنانة سعاد حسني مثل السبع بنات،للرجال فقط.


قدمت عملا دراميا واحدًا وهو «ناس ولاد ناس» وعملا مسرحيا واحدًا وهو «بمبة كشر»، وكان لها نشاط ملحوظ في الدفاع عن حقوق الحيوان مع بداية ثمانينيات القرن العشرين.

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