ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أيمن أشرف: التحضير لمواجهة الأهلي والبايرن سيكون مختلفا

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:09 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أكد أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز اليوم على الدحيل في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية والتأهل للدور نصف النهائي في البطولة.


وقال عقب المباراة: «الحمد لله قدمنا مستوى متميزًا في مباراة اليوم، ونجحنا في التعامل مع المباراة والمنافس وحققنا المطلوب بالفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم».


وأشار أيمن إلى أن الدحيل فريق قوي ويمتلك عناصر متميزة على المستوى الفردي، وكانت تعليمات الجهاز الفني للأهلي وراء النجاح في إيقاف خطورتهم، واستغلال المساحة الموجودة خلف نصف ملعبهم.


وشدد أيمن أشرف على الاستعداد الجيد لمباراة بايرن ميونيخ، خاصة أن الفريق سيكون على موعد مع مباراة مهمة أمام بطل أوروبا، يحتاج إلى تركيز شديد وتحضير مختلف.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صدام محتمل مع بايرن ميونخ.. تعرف على مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية

الدحيل: قمنا بضم صفقتين من أجل مونديال الأندية.. ومواجهة بطل أفريقيا صعبة

مدافع الدحيل القطرى: الأهلى فريق كبير.. والمصريون مقاتلون شرسون فى المحافل الدولية

عن مباراة الأهلي والدحيل.. خبراء: مواجهة صعبة وخبرات المارد الأحمر تقوده إلى الفوز وملاقاة البايرن

الأهلي يواجه بايرن ميونيخ في نصف النهائي بعد الفوز 1-0 على الدحيل

أيمن أشرف يفوز بجائزة رجل المباراة في لقاء الأهلي والدحيل

ترشيحاتنا

النيابة تقرر حبس "أحمد ونهى" أصحاب الفيديوهات الجنسية بالبحيرة

الأهلي يواجه بايرن ميونيخ في نصف النهائي بعد الفوز 1-0 على الدحيل

تعليق ناري من علاء مبارك على هزيمة الأهلي لـ الدحيل

مونديال الأندية.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل القطري

قبل موقعة البايرن.. رسالة وتحذير من وائل جمعة للاعبي الأهلي

بنك مصر يعلن عن عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تنتقم من خطيبها الخائن وعشيقته بأغرب طريقة

قميص مكشوف.. ابنة عمرو دياب تواصل استفزاز الجمهور

توب جرئ.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها