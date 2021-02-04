الأهلي في المربع الذهبي للمونديال للمرة الثالثة ..وأول مواجهة مع بطل أوروبا

حجز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مقعده في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الدحيل القطري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، في إطار الدور ربع النهائي للبطولة.





وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي مونديال الأندية للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بالمونديال والبالغة 6 مناسبات.





ويضرب الأهلي موعدًا مع بطل أوروبا للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية، عندما يلتقي فريق بايرن ميونيخ في الدور قبل النهائي، في المواجهة المقرر لها مساء الإثنين المقبل.





ويعود الظهور الأول لبطل إفريقيا التاريخي في المربع الذهبي للمونديال في نسخة 2006، بعدما فاز في ربع النهائي على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدفين دون رد، بتوقيع محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق وزميله أمادو فلافيو.





التقى الأهلي في نصف النهائي فريق إنترناسيونال البرازيلي، وانتهت المباراة حينها بخسارة الفريق بهدفين مقابل هدف، سجل هدف الأهلي حينها فلافيو.





اكتفى الأهلي في النسخة المذكورة بحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد فوزه على كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف سجلهما محمد أبو تريكة.





المناسبة الثانية جاءت في مشاركة الأهلي الرابعة بالمونديال وتحديدًا في نسخة 2012، بعدما تغلب الأهلي على فريق هيروشيما الياباني بنتيجة 2-1 بتوقيع كل من محمد أبو تريكة والسيد حمدي، ليضرب الأهلي موعدًا مع فريق كورنثيانز البرازيلي، وخسر الأهلي بهدف دون رد، ليكتفي بحصد المركز الرابع بعد خسارته مباراة تحديد المركز الثالث أمام مونتيري المكسيكي بهدفين دون رد.



