القومي للبحوث الفلكية يكشف عن أول اقتران خلال هذا الشهر بين الزهرة وزحل

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن أول اقتران نشهده خلال شهر فبراير الجاري ، يوم غد السبت الموافق 6 من الشهر الجاري .





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وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق ، أن هذا الاقتران سيكون بين كوكبي الزهرة وزحل ، حيث نشهد هذه الظاهرة في سماء القاهرة .





وأضاف "تادرس" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن اقتران الكوكبين سيكون قبل شروق الشمس مباشرة ، حيث يتم رؤية الاقتران لمدة ربع ساعة فقط ، ويكون من الساعة 6:10 إلى 6:25 صباحًا .





ولفت أستاذ الفلك ورئيس قسم الفلك السابق بالمعهد ، إلى أنه لا يمكن رؤيتهما عند اشتداد ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .





وكان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن يوم السبت الموافق 13 من شهر فبراير الجاري سيكون أول أيام شهر رجب .





حيث يتم عمل استطلاع يوم الخميس ، ويكون يوم الجمعة هو المتمم لشهر جمادى الآخر الجاري .