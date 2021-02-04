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أخبار العالم

بعد مقتل لقمان سليم.. نداء عاجل من وزير المالية اللبناني

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:00 م
لقمان سليم
لقمان سليم
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محمود نوفل

علق ‏وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني علي مقتل الناشط اللبناني لقمان سليم بقوله: فاجعة كبيرة ومستنكرة حادثة اغتيال ‎لقمان سليم. 

وأضاف وزني في تصريحات متلفزة  علي قناة ام تي في  : الإدانة كبيرة لاغتيال لقمان سليم وعلى الأجهزة الامنية القيام بواجبها فهذه جريمة مروّعة. 

‏وواصل تصريحاته قائلا : كارثة انفجار المرفأ فاجعة انسانية واقتصادية فقد خسر المرفأ مكانته في المنطقة والتبعات كبيرة جدًا وليس من السهل معالجتها والتكلفة تفوق الـ10 مليارات دولار.

وتابع وزير المالية تصريحاته قائلا : في العام 2020 خصّصنا 150 مليار ليرة للمتضررين من انفجار المرفأ وفي موازنة العام 2021 خصّصنا 100 مليار ليرة والاموال تُحوّل الى الهيئة العليا للاغاثة ويتم توزيعها عبر الجيش. 

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