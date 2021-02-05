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تعليم

كلية زراعة القاهرة تكشف عن نظام الامتحان العملى والشفوى

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:01 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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مريم عزت
أعلنت ادارة كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن بدء امتحانات  العلمية والشفهية للفصل الدراسى الاول للعام الجامعى ٢٠٢٠ -٢٠٢١ من يوم السبت الموافق ٢٠  حتى يوم الخميس ٢٥ من فبراير القادم على منصة الجامعة الالكترونية black board .

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ونوهت ادارة الكليه على أن امتحان العملى مكون من ٢٠ سؤالا ( ١٠ اسئلة بنظام اختيار من متعدد و ١٠ اسئلة صح او خطأ ) ، اما بالنسبة للامتحان الشفهى سيكون فى الاجزاء العملية ١٠ اسئلة بنظام الاختيار من متعدد لمدة ١٠ دقائق .


وكانت قد شددت كليه الزراعة جامعة القاهرة، على جميع الطلاب الالتزام بالاجراءات الاحترازية طبقا لتعليمات المجلس الاعلى للجامعات ومجلس جامعة القاهرة . 

أوضحت الكلية أن من يخالف التعليمات من ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى والحفاظ على التباعد الاجتماعى يتم اتخاذ إجراءات مشددة ضده وذلك للحفاظ على صحة وسلامه الجميع من الاصابه بالفيروس .

وكان قد استعرض مجلس جامعة القاهرة، إجراءات وضوابط عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تنطلق بكليات الجامعة اعتبارًا من 20 فبراير الجاري، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بعقد الامتحانات، ويؤديها الطلاب بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي.

‏‎وقال الدكتور الخشت، إن الامتحانات سوف تراعي تخفيف الكثافات، وأن كليات الجامعة ستعلن الجداول النهائية للامتحانات بنهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، مع بدء تسكين الطلاب المغتربين والوافدين بالمدن الجامعية اعتبارًا من يوم 17 فبراير، وفق جدول زمني محدد لطلاب كل كلية، ووفقًا للإجراءات الإحترازية والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل المدن الجامعية للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم.
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