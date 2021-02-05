برلماني: دعوة السيسي لتعزيز الإخوة الإنسانية رسالة لنبذ العنف والإرهاب

أكد النائب أحمد حته عضو مجلس النواب، أهمية الدعوة التي وجهها الرئيس السيسي للعالم بضرورة العمل على تعزيز الاخوة الإنسانية ونشر قيم السلام ونبذ التعصب.





واشار خلال تصريح اليوم، إلى أن رسالة الرئيس على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لـ"الأخوة الإنسانية". تحمل معانٍ سامية وتؤكد ضرورة أن تعود هذه القيم الأصيلة للسلام والتسامح وأن تغمر العالم كله.





وشدد حتة، أن هذه المناسبة الهامة تذكرنا جميعا بأهمية الحوار لفهم وتقبل الآخر، كما تذكرنا بأهمية تعزيز التعاون لنبذ التعصب والتصدي لخطاب الكراهية، كذلك العمل بقوة لنشر السلام ونبذ الفرقة والتصدي لدعوات الدم والعنف والارهاب والتطرف التي يتبناها البعض.





وقال حته، إن مصر وعلى مدى قرون طويلة علمت الانسانية الحب والاخاء والسلام، عبر حضارة أصيلة وفنون لم يرى العالم مثلها على طول الزمن، طالبا بضرورة انتهاز الفرصة لتعزيز الاخوة الانسانية ومحاربة جماعات الظلام ونشر التسامح وتعزيز قيم المواطنة بشكل محلي واقليمي وعالمي.



