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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يدين مقتل الناشط اللبناني لقمان سليم

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:46 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، مقتل الناشط اللبناني لقمان سليم الذي عثر عليه مقتولا في سيارة جنوبي البلاد، الخميس.

وقال بلينكن في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الناشط اللبناني لقمان سليم كرس حياته لإحداث تغيير إيجابي وتحقيق العدالة وسيادة القانون".

وأضاف: "من غير المقبول اللجوء إلى العنف والتهديد والترهيب لقمع حرية التعبير والنشاط المدني في لبنان".

وتابع الوزير الأمريكي: "ندعو رجال القضاء والقادة السياسيين في لبنان إلى محاسبة مرتكبي الأعمال الهمجية دون تأخير".

وكانت مصادر أمنية في لبنان ذكرت في وقت سابق الخميس أن أن الباحث والناشط السياسي لقمان سليم عثر عليه مقتولا، بعد ساعات من اختفائه.

ويعرف عن الراحل سليم معارضته الشديدة لميليشيات حزب الله ذات النفوذ الواسع في لبنان.

وكان الراحل قد كشف أكثر من مرة عن تلقيه تهديدات بالقتل، وعرض بعضا منها على الملأ.

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