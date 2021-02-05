دراسة تكشف ترتيب ظهور أعراض الإصابة بكورونا

تستمر حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الانتشار في جميع أنحاء العالم، بالتزامن مع سعي العلماء لفك الغاز منها الطرق العديدة المختلفة التي يمكن أن يظهر بها المرض نفسه ، وكذلك الفرق بين الطفرات.





ووفقا لما جاء في موقع " timesofindia" فإن ما توصلت إليه الدراسات مرارًا وتكرارًا هو أن هناك رابطًا مشتركًا أو ترتيبًا تبدأ فيه الأعراض في الظهور في حالات العدوى المصحوبة بأعراض.





يمكن أن يساعد تحديد وترتيب الأعراض الأشخاص على تمييز فيروس كورونا عن غيره من التهابات الجهاز التنفسي الشبيهة بالإنفلونزا.





وفقًا للعلماء ، من المرجح أن تبدأ أعراض فيروس كورونا في الظهور بالترتيب التالي:





الحمى

الحمى، وهي عرض شائع في كل من الطفرة الأصلية وكذلك البديل الأكثر عدوى في الدورة الدموية في الوقت الحالي ، الحمى هي أول أعراض يُبلغ عنها الأشخاص بعد الإصابة بـ كورونا.





وفقًا للدراسات السابقة التي حددت الأعراض التي أبلغ عنها مرضى كورونا في عام 2020 ، كانت الحمى هي العرض الرئيسي الموجود في أكثر من 76٪ من الحالات. هناك أيضًا احتمالية أن تؤدي الطفرة الجديدة إلى ظهور حالات أكثر أعراضًا ، مع تزايد اعتبار الحمى علامة فيروس كورونا.





ستصاب معظم الحالات بحمى خفيفة (تتراوح بين 99 درجة فهرنهايت و 101 درجة فهرنهايت) وتبقى لمدة 3 أو 4 أيام، إذا استمرت الحمى لأكثر من أسبوع ، أو لم تشعر بأي اختلاف في الأعراض ، فقد تكون علامة على حدوث مضاعفات خطيرة مرتبطة بـ COVID.





تذكر أن الحمى يمكن أن تكون مصحوبة بقشعريرة وخمامة وتوعك مصحوب بحمى دائمة.





السعال

منذ ظهور الحالات الأولى في يناير 2020 ، أصبح السعال الجاف المستمر مؤشرًا شائعًا لعدوى كورونا، عادة ما يكون هذا هو العرض الثاني الذي يبلغ عنه الأشخاص بعد الإصابة ، على عكس ما تم الإبلاغ عنه سابقًا بأنه أول علامة على فيروس كورونا





لا يزال الأنف والفم من الوسائل الشائعة لانتقال الفيروس والاتصال به ، وبالتالي ، من الممكن تمامًا أن تبدأ العدوى كإصابة تنفسية. السعال الجاف (الذي يظهر دون إنتاج البلغم أو البلغم) شائع جدًا مع فيروس كورونا. ومع ذلك ، يشير الخبراء بشكل متزايد إلى أن أعراض نزلات البرد ، مثل السعال الرطب وانسداد الأنف والبرد ، يجب اعتبارها أيضًا من أعراض كوفيد.





فقدان حاسة الشم والتذوق

أصبح فقدان الشم والذوق شائعًا بشكل متزايد مع الحالات الإيجابية لـ كوفيد - 19 في حين أن شدة الأعراض قد تختلف ، إلا أنها علامة أخرى على أن الفيروس يضر الجهاز التنفسي أو الأعصاب.





يوجد في أكثر من 60٪ من الحالات المتعلقة بالسلالة القديمة وفقدان حاسة الشم والتذوق هو أحد الأعراض الغريبة التي لوحظت بشكل أقل شيوعًا في الحالات المتعلقة بسلالة كوفيد الجديدة.





في الحالات الشديدة ، يمكن أن تؤدي حاسة الشم التي تعاني من خلل وظيفي أيضًا إلى فقدان الشهية للشخص ، ويواجه صعوبة في التكيف مع الأذواق الغذائية المعتادة ، ويخسر التغذية أيضًا.





إلتهاب الحلق

التهاب الحلق هو عرض شائع آخر مع سلالة فيروس كورونا القديم والجديد، في حين أن العديد من الأشخاص يعانون من إحساس بالتهاب الحلق مع السعال ، إلا أنه يمكن أن يحدث أيضًا دون أن يكون السعال من الأعراض الأساسية.





يحدث التهاب الحلق بسبب التهاب حاد في الجهاز التنفسي ، والذي عادة ما يكون علامة على أن الفيروس قد بدأ يتكاثر بسرعة في الجسم.





الصداع وآلام العضلات والأوجاع





تعتبر آلام العضلات (ألم عضلي) والصداع وآلام المفاصل والأوجاع من أكثر الأعراض شيوعًا للإصابة بالعدوى الفيروسية.





من الشائع أيضًا مع الالتهابات والأمراض الفيروسية الأخرى ، أن تحدث آلام في العضلات وآلام في إطلاق النار نتيجة التهاب في الجسم.





بالنسبة للكثير من الأشخاص ، قد يكون ألم المفاصل المزمن هو العلامة الوحيدة للعدوى ويستمر لفترة طويلة، وهو أيضًا أحد الأعراض الشائعة المرتبطة بمتلازمة ما بعد كورونا.





الإسهال

يظهر الإسهال والغثيان وتقلصات البطن عندما يبدأ الفيروس بالانتشار في الجهاز الهضمي، في حين أنه لا يزال من الأعراض الأقل شيوعًا المرتبطة بـ كوفيد - 19 ، إلا أنه يتم التعامل معه على أنه علامة على شكل حاد من العدوى.





هل هذه هي الأعراض الوحيدة التي يجب البحث عنها؟





بينما يمكن أن تبدأ أعراض فيروس كورونا المستجد بهذا الترتيب للعديد من الأشخاص ، تذكر أن هذه ليست الأعراض الوحيدة التي تتطلب إجراء اختبار لـ كوفيد - 19.





تم الإبلاغ عن الكثير من حالات الإصابة بفيروس كورونا بدون أعراض، قد يكون من الممكن أيضًا أن تصاب بواحدة (أو اثنتين) من هذه العلامات والأعراض النموذجية.





أعراض كوفيد - 19 المذكورة في هذا التقرير ليست شاملة بطبيعتها. هناك أيضًا بعض العلامات والأعراض الأقل شيوعًا التي أبلغ عنها الأشخاص فيمكن أيضًا الشعور بأعراض مثل الدوخة والارتباك والهذيان وتشنجات البطن وضباب الدماغ وحساسية الجلد بدرجات متفاوتة.





إذا كنت تشك في إصابتك بعدوى كورونا النشطة أو تعرضت للفيروس بطريقة ما ، فقم بإجراء الاختبار على الفور واتبع بروتوكولات العزل الضرورية.



