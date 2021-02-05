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للوقاية من كورونا.. استشاري حساسية يوجه رسائل مهمة للمواطنين

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:53 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية و المناعة، إن مرضى الحساسية غير ممنوعون من الحصول على لقاح كورونا معلقًا : " مش كل مرضى الحساسية ممنوعون من الحصول علي  اللقاحات".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر و داليا أشرف ورحمة خالد، أن الأطباء هم من يحددون من يحصل ومن لا يحصل على حسب الحالة الصحية الخاصة بالمواطن.

ولفت إلى أن البلاد تشهد هذه الفترة حالة من التغيرات فى الأحوال الجوية ولذلك ننصح أصحاب مرضى الحساسية بعدم الخروج الأ فى حالات الضرورة.

وأشار إلى أن الشخص الذى يريد الخروج من المنزل فى هذه الأجواء عليه ان يرتدى الكمامة و يكون فى يده بخاخة، التى تستخدم لـ مرضى الحساسية.

ولفت إلى أن تناول المشروبات الدافئة فى هذه الفترة أمر هام، ولذلك ننصح الجميع بتناول مشروبات كثيرة للوقاية من البرد و كورونا.

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