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برلمان

اعرف مصير مقعد النائب سعد الجمال بعد وفاته ومن يحل محله

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:15 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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سماح أنور
توفي منذ قليل  النائب سعد الجمال عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، عن عمر يناهز 75 عاما، ومنتظر تشييع الجثمان بمسقط رأسه بالصف الجيزة وبذلك يكون النائب رقم (4) ضمن النواب التي توفوا مع بداية البرلمان الجديد.


وحدد قانون مجلس النواب الإجراءات المتبعة في حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين، حيث تنص المادة "25" على أنه: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر”.


كما تنص المادة على أنه: "إذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه”.


ووفقا لنظام القائمة الذي كان النائب سعد الجمال ينتمي له،  سيتم تعيين البديل الإحتياطي له وبالتأكيد لن تخرج العضوية من بيت النائب حيث ستفوز بها أبنته أسماء سليم سعد الجمال فهي المرشح الإحتياطي له رقم (5).

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