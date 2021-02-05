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برلمان

5 رسائل مهمة لرئيس النواب خلال الجلسات العامة.. ماذا قال حنفي جبالي ؟

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:45 ص
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريده محمد وماجده بدوي ويوسف سامح
وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عدة رسائل للنواب من شأنها الحصول علي أداء برلماني مميز ومجدي بالنفع  بالفصل التشريعي الثاني وكان ذلك خلال الجلسات العامة من 31 يناير – 4 فبراير أهمها:


1- أولوية الرقابة علي التشريع الفترة الحالية وعزم مجلس النواب على ممارسه دوره الرقابى باستدعاء وزراء الحكومة حرصًا على المصلحة العامة للوطن والمواطنين.

2- " مصر دولة عظيمة ذات تاريخ عريق "  .. وعليكم نواب الشعب إظهار الصورة الطيبة لمجلسنا النيابى فلسنا أقل من الدول العظمى.

3- "العدالة المطلقة" هي المعيار الأساسى لتحقيق التوازن في  منح الكلمة خلال الجلسات ... والأولوية لرؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية وفقًا للائحة الداخلية للمجلس


4- أناشدكم الالتزام باللغة العربية وعدم استخدام مصطلحات أي أجنبية أثناء حديثكم تحت القبة حفاظًا واعتزازًا بلغتنا العربية .

5- الالتزام بنظام المناقشة واختصار الوقت والإيجاز في الكلمة مراعاة لعدم إهدار وقت المجلس ، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب في إلقاء الكلمة.

رسائل المستشار حنفي جبالي للنواب رسائل المستشار حنفي جبالي للنواب
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