5 رسائل مهمة لرئيس النواب خلال الجلسات العامة.. ماذا قال حنفي جبالي ؟

وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عدة رسائل للنواب من شأنها الحصول علي أداء برلماني مميز ومجدي بالنفع بالفصل التشريعي الثاني وكان ذلك خلال الجلسات العامة من 31 يناير – 4 فبراير أهمها:









1- أولوية الرقابة علي التشريع الفترة الحالية وعزم مجلس النواب على ممارسه دوره الرقابى باستدعاء وزراء الحكومة حرصًا على المصلحة العامة للوطن والمواطنين.





2- " مصر دولة عظيمة ذات تاريخ عريق " .. وعليكم نواب الشعب إظهار الصورة الطيبة لمجلسنا النيابى فلسنا أقل من الدول العظمى.





3- "العدالة المطلقة" هي المعيار الأساسى لتحقيق التوازن في منح الكلمة خلال الجلسات ... والأولوية لرؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية وفقًا للائحة الداخلية للمجلس









4- أناشدكم الالتزام باللغة العربية وعدم استخدام مصطلحات أي أجنبية أثناء حديثكم تحت القبة حفاظًا واعتزازًا بلغتنا العربية .





5- الالتزام بنظام المناقشة واختصار الوقت والإيجاز في الكلمة مراعاة لعدم إهدار وقت المجلس ، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب في إلقاء الكلمة.



