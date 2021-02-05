5 وفيات و27 مصابا.. حصيلة ضحايا حوادث الأسبوع الأول من فبراير بسوهاج

تتعددت حوادث الطرق بمحافظة سوهاج في الاسبوع الأول من شهر فبراير ٢٠٢١، حيث فقد أهالي بعض المراكز 5 أشخاص من أبناءهم، كما أصيب ٢٧ أخرين، في ثلاثة وقائع مُختلفة.





ويعرض لكم "صدى البلد" اليوم الجمعة، إجمالي تلك الحوادث التي ضاع على إثرها طفلتين عائدتين من زيارة جدتهما، وأصيب غيرهما من أطفال ومُسنين وشباب.





شهد طريق المراغة شمالي سوهاج مصرع خمسة أشخاص وإصابة ١٢ أخرين، إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بالترعة المجاورة للطريق، وذلك عقب محاولة السائق تفادي الاصطدام بدارجة نارية.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة على طريق المراغةسوهاج.





وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم الدفع ب8 سيارات إسعاف لنقل الجثث والمصابين إلى مستشفتي المراغة المركزي وسوهاج الجامعي.









كما أصيب ستة أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، في حادث انقلاب سيارة نقل على جانب الطريق، دائرة مركز شرطة أخميم في محافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بانقلاب سيارة نقل بمدينة أخميم الجديدة ووجود مصابين.





وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من:"بشاير عبدالوهاب، ٢٥ عامًا، فرحة مبارك، ٢١ عامًا، نرمين صابر، ٤ أعوام، علي قدري، ١٢ عامًا، قدري قاسم، ٦٢ عامًا، رحمة صابر، عامين"، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.









وكان ختام حوادث طرق الاسبوع الاول من الشهر الثاني لعام ٢٠٢١م، حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، بحري كوبري الجلايلة بمركز دارالسلام جنوبي محافظة سوهاج، وإصابة ٩ أشخاص إثر ذلك.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، على الطريق بحري كوبري الجلايلة دائرة المركز.





وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلًا من:"احمد حارس، ويقيم قرية الكشح، وجومانا عصام، وتُقيم بذات القرية، وأيه رفعت، وتقيم أولاد يحيى قبلي، ومعتصم رفعت، ويقيم بذات الناحية، وأسماء سمير، وتقيم مركز دشنا بمحافظة قنا، وعمر ناجح، ويقيم بذات المحافظة، وتفاحة ابوبكر، وتُقيم بذات الناحية، وياسر فوزي، ويقيم بذات الناحية"، مُصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسد.



