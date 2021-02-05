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فن

بعد وفاته اليوم.. سبب تأخر دخول عزت العلايلي مجال التمثيل

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:29 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
غيب الموت قبل قليل الفنان الكبير عزت العلايلي بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة في الدراما التلفزيونية والسينما، وترك بصمته عبر السنوات.


وما لا يعرفه الكثير أن عزت العلايلي بدأ مشواره الفني عام 1962 وسبب تأخر خطوة التمثيل هو تحمله مسئولية رعاية أشقائه الأربعة بعد وفاة والده، حيث اضطر لتأجبل خطوة التمثيل وعمل كمعد برامج لعدة سنوات حتى جاءت له فرصة المشاركة في فيلم رسالة من امرأة مجهولة ليبدأ نشاطه الفني بقوة.

شارك عزت العلايلي في بطولة عشرات الأفلام أبرزها معسكر البنات وبين القصرين واللعبة القذرة وخائفة من شيء ما وأهل القمة والمجهول والإنس والجن والطريق إلى إيلات.

كما شارك عزت العلايلي  في بطولة الكثير من المسلسلات منها بوابة الحلواني والجماعة والعنكبوت وموعد مع الوحوش.
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