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منوعات

قلة زواج البنات.. عبير الخاطبة تكشف أسرار اللجوء إليها..شاهد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:30 م
عبير حسن، أشهر خاطبة
عبير حسن، أشهر خاطبة على السوشيال ميديا
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يارا زكريا .. تصوير: ندي حمدي
قالت عبير حسن، أشهر خاطبة على السوشيال ميديا إن من أهم أسباب اللجوء إليها قلة زواج البنات بسبب انشغالهم في العمل وارتفاع طموحهم، وكذلك انشغال الشباب في العمل بالخارج فأصبحت العلاقات الاجتماعية محدودة.  

وأضافت «عبير» في ندوة بموقع «صدى البلد» أن الشخص الطموح يطلب منها الارتباط بصاحبة شخصية طموحة أيضًا وبنسبة كبيرة من نفس مهنته حتى إن لم تكن جميلة الشكل على نفس قدره أو العكس.

ولفتت أشهر خاطبة على السوشيال ميديا أن الرجال المطلقين يطلبوا منها الارتباط بفتيات لم يسبق لهن الزواج أو مطلقات بدون أولاد اعتقادًا منهم بأن الأفضل هي من لم تمر بنفس تجربته. 

ونصحت عبير حسن البنات بالتمسك بكافة الصفات التي تحلم بها في شريك حياتها من جمال شكل أو وظيفة معينة كظابط شرطة مثلًا إلا إذا اقتربت من سن الـ 35 عامًا؛ فهنا يجب أن تتحلى بقدر من المرونة في مطلباتها.  


جدير بالذكر أن عبير حسن دخلت عالم السوشيال ميديا باقتراح من ابنها الذي يدرس في كلية الطب عام 2016، ومنذ ذلك التاريخ بدأت في تلقي طلبات الناس للرغبة في الزواج بدون ذكر أي تفاصيل على العام.  

وتطرح الخاطبة عبير حسن مواصفات العريس وتترك رقمه للتواصل وكذلك العروسة ثم تستكمل باقي التفاصيل بشكل خاص من الصورة والمواصفات وقعدة الاتفاق بين الطرفين وأهلهما.


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