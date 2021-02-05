قلة زواج البنات.. عبير الخاطبة تكشف أسرار اللجوء إليها..شاهد

، أشهر خاطبة على السوشيال ميديا إن من أهم أسباب اللجوء إليها قلة زواج البنات بسبب انشغالهم في العمل وارتفاع طموحهم، وكذلك انشغال الشباب في العمل بالخارج فأصبحت العلاقات الاجتماعية محدودة.

جدير بالذكر أن عبير حسن دخلت عالم السوشيال ميديا باقتراح من ابنها الذي يدرس في كلية الطب عام 2016، ومنذ ذلك التاريخ بدأت في تلقي طلبات الناس للرغبة في الزواج بدون ذكر أي تفاصيل على العام.