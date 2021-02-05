قلة زواج البنات.. عبير الخاطبة تكشف أسرار اللجوء إليها..شاهد

قالت عبير حسن، أشهر خاطبة على السوشيال ميديا إن من أهم أسباب اللجوء إليها قلة زواج البنات بسبب انشغالهم في العمل وارتفاع طموحهم، وكذلك انشغال الشباب في العمل بالخارج فأصبحت العلاقات الاجتماعية محدودة.
وأضافت «عبير» في ندوة بموقع «صدى البلد» أن الشخص الطموح يطلب منها الارتباط بصاحبة شخصية طموحة أيضًا وبنسبة كبيرة من نفس مهنته حتى إن لم تكن جميلة الشكل على نفس قدره أو العكس.
ولفتت أشهر خاطبة على السوشيال ميديا أن الرجال المطلقين يطلبوا منها الارتباط بفتيات لم يسبق لهن الزواج أو مطلقات بدون أولاد اعتقادًا منهم بأن الأفضل هي من لم تمر بنفس تجربته.
ونصحت عبير حسن البنات بالتمسك بكافة الصفات التي تحلم بها في شريك حياتها من جمال شكل أو وظيفة معينة كظابط شرطة مثلًا إلا إذا اقتربت من سن الـ 35 عامًا؛ فهنا يجب أن تتحلى بقدر من المرونة في مطلباتها.