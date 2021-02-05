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أخبار البلد

سعفان: تعيين 1987 شابا واستخراج 1921 شهادة مهارة ومزاولة حرفة بالمنوفية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:58 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين  1987  شابًا ، من بينهم  14 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5117  شابا باحثًا عن العمل .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 66 ألفًا و 500 جنيه لـ 15 عاملًا، منها 10 آلاف جنيه منح مولود لـ 5 عمال ، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه ، و منحة وفاة بمبلغ 2000 جنيه ، كما تم عمل شهادات أمان لعدد  57  عامل بإجمالي مبلغ 28 ألفًا و500 جنيه ، وجاري البدء في صرف منحة المولد النبوي الشريف لعدد  3616  عامل بواقع 500 جنيه لكل عامل  من المسجلين بالوحدة .

وأوضح على حامد الزقم  مدير  المديرية  في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال يناير الماضي ، إلى أن المديرية استخرجت 1921 شهادة قياس  مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على  828 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 108 محضر لمنشآت مخالفة للقانون  ، كما تم تلقى 128 شكوي عمالية ، تم تسوية 6 شكاوي منها وديًا ، وإحالة 20 شكوي للقضاء ، كما تم عقد ندوتان توعية في مجال في مجال المرأة ، والمفاوضة الجماعية.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي  343 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير  156 محضرًا  للمنشآت المخالفة .

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