شاهد.. كسوة الكعبة المشرفة في صندوق زجاجي بمسجد السلام بشرم الشيخ

تحتفظ إدارة أوقاف شرم الشيخ، بقطعة من كسوة الكعبة المشرفة، داخل صندوق زجاجي للحافظ عليها.

ووضعت إدارة أوقاف شرم الشيخ القطعة فى علبة من القطيفة بصندوق زجاجى حتى يتمكن زوار المسجد من رؤيتها والتصوير بجانبها. اقرأ أيضًا: الثوب الأغلى في العالم.. مراحل تطور كسوة الكعبة المشرفة وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية الراحل أهدى الرئيس الأسبق مبارك قطعة من كسوة الكعبة فقام مبارك بوضعها فى مسجد السلام وتم وضعها فى صندوق زجاج ليشاهدها المصلين وللحفاظ عليها.



من أهم مظاهر التبجيل والتشريف لبيت الله الحرام، ويرتبط تاريخ المسلمين بكسوة الكعبة المشرفة وصناعتها التي برع فيها أكبر فناني العالم الإسلامي، وتسابقوا لنيل هذا الشرف العظيم، وهي قطعة من الحرير الأسود المنقوش عليه آيات من القرآن من ماء الذهب، تكسى بها الكعبة ويتم تغييرها مرة في السنة، وذلك خلال موسم الحج، صبيحة يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة.





ويستخدم المشاركون في عملية استبدال كسوة الكعبة وعددهم نحو 160 عاملًا، سلمًا كهربائيًا، يثبتون من خلاله قطع الثوب الجديد على واجهات الكعبة الأربعة على التوالي فوق الثوب القديم، وتثبت القطع في عرى معدنية خاصة (47 عروة) مثبتة في سطح الكعبة، ليتم فك حبال الثوب القديم ليقع تحت الثوب الجديد نظرا لكراهية ترك واجهات الكعبة مكشوفة بلا ساتر.

ويتولى الفنيون في مصنع الكسوة عملية تشبيك قطع الثوب جانبا مع الآخر، إضافة إلى تثبيت قطع الحزام فوق الكسوة (16 قطعة جميع أطوالها نحو 27 مترا) و6 قطع تحت الحزام، وقطعة مكتوب عليها عبارات تؤرخ إهداء خادم الحرمين الشريفين لثوب الكعبة وسنة الصنع، ومن ثم تثبت 4 قطع صمدية (قل هو الله أحد الله الصمد) توضع على الأركان، و11 قطعة على شكل قناديل مكتوب عليها آيات قرآنية توضع بين أضلاع الكعبة الأربعة.





تغسل الكعبة مرتين في السنة: الأولى في شهر شعبان، والثانية في شهر ذي الحجة، ويستخدم في غسلها ماء زمزم، ودهن العود، وماء الورد، ويتم غسل الأرضية والجدران الأربعة من الداخل بارتفاع متر ونصف المتر، ثم تجفف وتعطر بدهن العود الثمين.